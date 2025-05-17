Путин обсудил с Токаевым итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого они обсудили итоги прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялся <…> обмен мнениями по итогам проведенных в Стамбуле российско-украинских переговоров», — говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что главы государств в том числе обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки и выразили удовлетворение высоким уровнем стратегического партнерства и союзничества РФ и Казахстана.

Кроме того, Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения. Токаев, в свою очередь, отметил успех и содержательность торжественных мероприятий в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Он отметил, что они вызвали широкий позитивный отклик во многих государствах.

Этим утром Путин в поздравлении для Токаева выразил уверенность на дальнейшее развитие двусторонних отношений Москвы и Астаны. Он подчеркнул, что российская сторона высоко ценит вклад президента Казахстана в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества с РФ.