Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений России и Казахстана

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с днем рождения и выразил уверенность, что отношения двух стран и впредь будут развиваться. Соответствующая телеграмма 17 мая опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении он отметил, что российская сторона высоко ценит вклад президента Казахстана в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества с РФ.

«Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», — подчеркнул Путин в поздравлении.

Глава государства пожелал Токаеву здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Президенты РФ и Казахстана 17 апреля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы взаимодействия государств в сфере энергетики. Уточнялось, что Путин в том числе поделился с Токаевым оценками хода диалога между Россией и США.

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 10 апреля сообщил, что государственный визит Токаева в Россию запланирован на осень текущего года.