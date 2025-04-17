Путин и Токаев обсудили вопросы взаимодействия в сфере энергетики

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Об этом 17 апреля сообщили в Telegram-канале Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер поделился с казахстанским коллегой оценками хода диалога между РФ и США. Главы государств также подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее, 6 марта, Токаев провел телефонный разговор с президентом России. Лидеры отметили динамичное развитие межгосударственных отношений, основанных на духе добрососедства, дружбы и союзничества.

Позднее, 10 апреля, глава МИД республики Мурат Нуртлеу в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил, что государственный визит Токаева в Россию запланирован на осень текущего года.