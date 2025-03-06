Токаев и Путин отметили динамичное развитие отношений Казахстана и РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила 6 марта пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.

Лидеры отметили динамичное развитие межгосударственных отношений, основанных на духе добрососедства, дружбы и союзничества.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы торгово-экономического партнерства и обратили внимание на успешную реализацию договоренностей на высшем уровне.

3 января Токаев назвал Путина государственным деятелем, который хорошо понимает специфику Казахстана и его значение для экономической ситуации в Центральной Азии. Поэтому с Казахстаном Россия ведет наиболее активную работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, продолжил он.