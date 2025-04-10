Токаев осенью планирует государственный визит в Россию

Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию запланирован на осень текущего года. Об этом 10 апреля заявил глава МИД республики Мурат Нуртлеу в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Глава казахстанского министерства уточнил, что подготовка визита уже началась.

Лавров во время встречи отметил, что Москва ожидает приезда Токаева на парад Победы 9 Мая. Стороны подтвердили, что двусторонние связи государств развиваются поступательно и носят дружественный характер.

«Наши отношения характеризуются прочным доверием, активным торгово-экономическим и инвестиционным сотрудничеством. Они основаны на дружбе народов и всестороннем взаимодействии», — подчеркнул глава МИД Казахстана.

Токаев 6 марта провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры отметили динамичное развитие межгосударственных отношений, основанных на духе добрососедства, дружбы и союзничества.