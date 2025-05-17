Гладков сообщил о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область

В течение суток более 100 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку на Белгородскую область. Об этом 17 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, по одному дрону было замечено над Алексеевским муниципальным округом и Красногвардейским районом; по три беспилотника обнаружено в небе над Белгородским и Борисовским районами; по два украинских дрона совершили атаку на Волоконовский район и Грайворонский муниципальный округ.

«В Валуйском муниципальном округе: город Валуйки, поселок Уразово, села Аркатово, Двулучное, Казинка, Соболевка, Шелаево и хутор Леоновка подверглись атакам 42 беспилотников. <...> В Краснояружском районе <...> нанесены удары 12 беспилотников», — написал он в Telegram-канале.

Еще 45 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали Шебекинский муниципальный округ. В общей сложности в течение суток системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над Белгородской областью 45 дронов и одну воздушную цель. В результате атак ВСУ один человек погиб, еще один пострадал.

Многочисленные повреждения также зафиксированы в Валуйском и Шебекинском муниципальных округах, в том числе грузовые и легковые автомобили, линии электропередачи, инфраструктурные объекты связи, частные домостроения, газовая труба, здание промышленного предприятия и оборудование на двух фирмах. В Борисовском районе также повреждены два легковых автомобиля, коммерческий объект и забор частного домостроения.

В селе Устинка от удара дрона загорелась сухая трава. Силами жителей и добровольческих пожарных дружин возгорание было ликвидировано.

Этим утром в Минобороны РФ сообщили об уничтожении силами ПВО двух дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями за прошедшую ночь.

16 мая в ведомстве сообщали, что средства ПВО ликвидировали 65 БПЛА ВСУ над регионами России. Уточняется, что 43 дрона уничтожены над акваторией Черного моря, 21 беспилотник сбили над территорией Республики Крым и один — над Белгородской областью.