Средства ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями за прошедшую ночь. Об этом в субботу, 17 мая, сообщило Минобороны России.
«С 22:00 16 мая до 06:00 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении оборонного ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что по одному беспилотнику уничтожено над территориями Белгородской и Курской областей.
16 мая в Министерстве обороны РФ сообщили, что силы ПВО ликвидировали 65 БПЛА ВСУ над регионами России. Уточняется, что 43 дрона уничтожены над акваторией Черного моря, 21 беспилотник сбили над территорией Республики Крым и один — над Белгородской областью.