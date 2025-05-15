Все в сад: основой беспилотной авиации станут агродроны
Отрасль беспилотной гражданской авиации может стать рентабельной не раньше 2029 года. Такой вывод сделали участники открывшейся Международной выставки вертолетной индустрии и беспилотных авиационных систем HeliRussia-2025. Они полагают, что ограничения полетов в Центральной России могут остаться и после окончания СВО. Правда, наметились и исключения. Это агродроны и тяжелые беспилотные конвертопланы, которые могут вытянуть отрасль из тупика. Об итогах первого дня крупного отраслевого мероприятия — в материале «Известий».
Вертолетами летать дешевле
Беспилотник уже проиграл конкуренцию доставщику товаров на самокате в больших городах, что будет дальше — этот заход модератора пленарной сессии, военного эксперта Алексея Самолетова поставил в ступор участников пленарной дискуссии форума вертолетной индустрии HeliRussia.
И действительно, проекты доставки с помощью БПЛА в больших городах пребывают в зачаточном состоянии из-за убыточности, зато разрослась индустрия их уничтожения, что в заметной мере ограничивает законное использование таких беспилотников, отметили участники мероприятия.
По итогам 2024 года, объем рынка услуг беспилотников составил всего 5–6 млрд рублей, что крайне мало для большой страны, добавили эксперты. По-настоящему коммерческими являются только две-три компании из сотни эксплуатантов БПЛА. И это неудивительно, ведь доставка дронами даже на Дальнем Востоке и Арктической зоне остается убыточной.
— Экономика полетов показывает, что доставка грузов вертолетами Ми-8 в разы дешевле, чем беспилотными аппаратами, — отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров. — Отчасти поэтому агентство в минувшие годы не стало вводить сборы за аэронавигационное обслуживание для них, чтобы в какой-то мере поддержать зарождающуюся отрасль.
Однако сейчас намечаются сферы рынка, где беспилотные авиасистемы будут востребованы и смогут сформировать прибыльный рынок, считает глава агентства. Это авиахимическая обработка сельхозугодий, где агродроны показывают высокую эффективность.
— Буквально на днях мы встречались с представителями Минсельхоза по агродронам и их использованию. Прошла сессия обсуждений на базе Тимирязевской академии, — рассказал Дмитрий Ядров.
По его словам, министерство считает беспилотную авиацию одним из ключевых направлений развития сельского хозяйства, потому как видит в ней большой потенциал для химической обработки полей.
Глава Росавиации отметил, что использование агродронов намного выгоднее самолетов и вертолетов в сельском хозяйстве в том числе и из-за отсутствия платы за навигационное обслуживание полетов. Аграрии готовы перераспределять задачи по химической обработке полей в пользу беспилотных систем и постепенно снижать здесь роль пилотируемой авиации.
— Мы консультировались с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и Минсельхозом по обсчету эффективности сельхозсценариев и видим, что 80% рынка беспилотников будут в сельхознаправлении, — отметил в свою очередь начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алексей Сердюк. — Ими можно обрабатывать поля и угодия, куда нельзя летать пилотируемой авиации.
Министерство просчитывает и другие сценарии применения БАС. Это лесное хозяйство, строительство, мониторинг ТЭК. Однако там беспилотники не настолько востребованы.
Конвертоплан для Арктики и Дальнего Востока
Одна из проблем развития БАС — это низкая грузоподъемность аппаратов. Решить ее взялась Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая на выставке HeliRussia представила летающий прототип беспилотной транспортной системы безаэродромного базирования С-76. Аппарат занял весь выставочный стенд компании, а рассмотреть его полностью можно было только с балкона — настолько он огромный. Эта система совсем не похожа на привычные беспилотники, квадрокоптеры или самолеты, но объединяет воедино их элементы.
— Мы пришли к выводу, что самая перспективная схема для транспортных беспилотников, — это конвертопланы. Эти аппараты могут летать быстро, как самолеты, и садиться на ограниченные площадки, как вертолеты, — рассказал на выставке первый заместитель гендиректора ОАК Олег Бочаров. — Мы сделали технологичную машину для узкой ниши доставки грузов в Арктике и на Дальнем Востоке. В Минпромторге нашу тяжелую транспортную систему поддержали.
Аппарат С-76 при длине 7,2 м имеет размах крыльев 11 м и может принять на борт две стандартных палеты с грузом общей массой 300 кг. Крейсерская скорость полета — 180 км/ч на высоте 4 тыс. м. Радиус доставки — 500 км, а дальность полета в один конец 1 тыс. км. Управлять машинами можно из единого операционного центра. Использовать С-76 предполагается в отдаленных районах Дальнего Востока и Арктики. Возможно там он сформирует рентабельный рынок доставки.
После того как беспилотная авиация начнет выполнять коммерческие рейсы и будет прибыльной, встанет вопрос о плате за навигационное обслуживание. Правда, произойдет это не раньше, чем через три года. По словам Дмитрия Ядрова, Росавиация поднимет вопрос о ставках сборов за навигационное обслуживание с их эксплуатантов беспилотных систем на горизонте 2028–2029 годов.
Небо для беспилотников в Центральной России будет закрываться и после СВО, считают эксперты.
— Из-за деградации в отдаленных районах РФ аэропортов и взлетных площадок для воздушных судов самолетного типа применение БАС вертикального взлета и посадки по схеме «конвертоплан» является приоритетным, несмотря на кратно большую себестоимость их эксплуатации в сравнении с БАС самолетного типа, — рассказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.
Правда, если учесть отсутствие инфраструктуры для БАС типа «конвертоплан» и необходимость ее возведения, стоимость летного часа у новых беспилотников продолжает оставаться выше, чем у пилотируемого вертолета аналогичной размерности и по полезной нагрузке, добавил он.
При этом использовать эти и другие системы пока можно только в отделенных районах, считают эксперты форума.
Каждый завод имеет теперь инфраструктуру перехвата подозрительных БПЛА. Она никуда не денется и продолжит бороться с низколетящими целями даже после окончания СВО, рассказал участник дискуссии, эксперт по безопасности полетов безавиационных систем, гендиректор и основатель «Флай Дрон» Никита Данилов. В единую сеть с централизованной системой управления их завязать трудно, при том, что риски терактов с помощью БПЛА останутся высокими. А, значит, высока вероятность и поражения гражданских беспилотников по ошибке, считает эксперт.
— Как только охранник любого завода или объекта транспортной инфраструктуры слышит характерное жужжание дрона, его рука тянется к дробовику, — с улыбкой сказал Алексей Самолетов. — Реалии СВО отразились и на гражданском секторе беспилотной авиации. БПЛА стали серьезным оружием и вызывают опасения. Этот факт может потребовать пересборки нацпроекта БАС.
По словам Андрея Патракова, на данный момент рынка для тяжелых БАС в РФ нет, так как легально использовать беспилотники в коммерческих целях невозможно из-за неготовности нормативной базы Минтранса. От решения этой проблемы зависит когда и сколько появится заказчиков и какой будет рынок транспортных услуг с применением БАС, добавил он.
По словам советника губернатора Нижегородской области по БАС Константина Шадрина, агродроны — здесь исключение, потому как летают они не высоко и по сути являются «подпрыгивающими тракторами».
Они летают на высотах 5–10 м над ограниченными территориями сельхозугодий и не представляют угроз для воздушного движения и охраняемых объектов. Именно агродроны сейчас и могут стать первопроходцами на рынке услуг сверхмалой авиации, считает эксперт.
Выставка проходит в «Крокус Экспо» с 15 по 17 мая. В эти дни планируют обсудить вопросы так называемого бесшовного неба, то есть возможность полетов беспилотных аппаратов совместно с другими гражданскими судами, а также развитие вертолетной индустрии.