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В Иерусалиме мужчина напал с ножом на полицейского

Ynet: в Иерусалиме мужчина напал с ножом на полицейского
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Фото: ynet.co.il
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В столице Израиля — Иерусалиме — мужчина напал с ножом на полицейского, причинив ему ранение. Нападавший был сразу нейтрализован, сообщает 16 мая Ynet, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

«(Мужчина. — Ред.) нанес ножевое ранение полицейскому в Старом городе. Пострадавший, которому около 25 лет, доставлен в больницу Шаарей Цедек в состоянии средней степени тяжести», — проинформировал портал.

Коллеги правоохранителя сразу же открыли огонь по нападавшему, злоумышленник был уничтожен на месте.

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В октябре 2024 года шесть человек погибли и 10 получили ранения в результате теракта в Тель-Авиве. Стрельба произошла в районе Яффо на юге города, где проживает смешанное арабско-еврейское население.

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