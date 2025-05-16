В Иерусалиме мужчина напал с ножом на полицейского
В столице Израиля — Иерусалиме — мужчина напал с ножом на полицейского, причинив ему ранение. Нападавший был сразу нейтрализован, сообщает 16 мая Ynet, ссылаясь на данные правоохранительных органов.
«(Мужчина. — Ред.) нанес ножевое ранение полицейскому в Старом городе. Пострадавший, которому около 25 лет, доставлен в больницу Шаарей Цедек в состоянии средней степени тяжести», — проинформировал портал.
Коллеги правоохранителя сразу же открыли огонь по нападавшему, злоумышленник был уничтожен на месте.
В октябре 2024 года шесть человек погибли и 10 получили ранения в результате теракта в Тель-Авиве. Стрельба произошла в районе Яффо на юге города, где проживает смешанное арабско-еврейское население.