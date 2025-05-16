Политолог указал на важность конкретных решений по итогам переговоров

Переговоры РФ и Украины прошли успешно, так как по их итогам сторонам удалось прийти к ряду конкретных решений. Таким мнением 16 мая с «Известиями» поделился эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«Сами переговоры можно признавать успешными исходя из того, что уже есть определенные конкретные решения, связанные с урегулированием конфликта», — сказал он.

Политолог назвал важным, что стороны смогли найти для себя те или иные темы, по которым можно продвигаться в процессе переговоров.

По его словам, в данный момент крайне весомым может быть переключение украинской стороны от конфронтационной дискуссии к поиску компромисса. Это касается вопросов, связанных с безопасностью и политической составляющей, подчеркнул эксперт.

«Переговорщики должны подготовить ряд согласованных предложений, которые могли бы подписать главы государств», — заявил Денисов.

Политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева в беседе с «Известиями» допустила, что уже в день переговоров либо же в ближайшие дни будет точно понятно, намерена ли Украина продолжить переговоры.

Ранее в этот день в Стамбуле состоялись первые с 2022 года переговоры России и Украины. Делегацию РФ возглавлял помощник президента России Владимир Мединский. Участниками встречи были заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

По итогам переговоров Мединский заявил, что делегации России и Украины на переговорах в Турции договорились представить свое видение прекращения огня и обменяться военнопленными в формате 1000 на 1000 в ближайшие дни. Он добавил, что российская сторона приняла к сведению предложение украинских делегатов о встрече президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским.