Погибший мужчина найден под завалами после взрыва на предприятии в Башкирии
При ликвидации последствий взрыва на предприятии в башкирском городе Салават из-под завалов достали тело погибшего мужчины. Об этом 16 мая сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС России по региону.
«В Салавате под завалами спасателями обнаружен погибший 46-летний мужчина», — написали в Telegram-канале ведомства.
По словам ГУ МЧС, последствия взрыва полностью ликвидированы.
О взрыве на предприятии по производству парафина ООО «Свеча» в Башкирии сообщалось ранее в этот день. Для устранения последствий происшествия привлечены 43 человека и 17 единиц техники. Региональная прокуратура начала проверку по факту инцидента. В результате происшествия четверо мужчин были доставлены в больницу, трое из них находятся в реанимации.