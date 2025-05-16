В МЧС рассказали о состоянии пострадавших после взрыва на заводе в Башкирии

Четверо мужчин были доставлены в больницу после взрыва на заводе в Башкирии. Об этом 16 мая сообщило главное управление МЧС по республике.

«В результате происшествия в реанимации с сильными ожогами находятся трое мужчин, им 51, 49 и 44 года соответственно, еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение», — указано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время спасатели и пожарные занимаются разбором конструкций и поиском еще одного пострадавшего, который, по предварительным данным, может находиться под завалами. Для этих целей используются беспилотные летательные аппараты и кинологические группы.

В МЧС Башкортостана также сообщили, что на месте происшествия работает первый заместитель начальника Главного управления ведомства по республике Эдуард Идрисов.

О взрыве на предприятии по производству парафина ООО «Свеча» в Башкирии сообщалось ранее в этот день. Для устранения последствий происшествия привлечены 43 человека и 17 единиц техники. Региональная прокуратура начала проверку по факту инцидента.