В Башкирии на предприятии по производству парафина произошел взрыв
В Башкортостане, в городе Салават, на предприятии по производству парафина ООО «Свеча» произошел взрыв. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщило республиканское ГУ МЧС России.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось разрушение на площади 30×30 м», — отметило на своем сайте ведомство.
В результате инцидента, по предварительным данным, один человек оказался под завалами. По информации источника «Известий», пострадали четыре человека.
Для устранения последствий происшествия привлечены 43 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и 9 единиц техники.
1 мая в столовой на территории предприятия ООО «Автобан» в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого пострадала женщина.