В Саратове при взрыве газа на предприятии пострадала женщина
В столовой на территории предприятия ООО «Автобан» в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого пострадала женщина. Об этом 1 мая сообщила прокуратура региона.
«В результате происшествия женщина получила телесные повреждения и была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи», — указано в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным прокуратуры, по данному факту начата проверка соблюдения норм законодательства в области пожарной безопасности и охраны труда. Ход и результаты ее находятся под контролем.
29 апреля в Подольске произошел взрыв газовоздушной смеси в ангаре транспортной компании, в результате два работника пострадали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.