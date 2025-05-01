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В Саратове при взрыве газа на предприятии пострадала женщина

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В столовой на территории предприятия ООО «Автобан» в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого пострадала женщина. Об этом 1 мая сообщила прокуратура региона.

«В результате происшествия женщина получила телесные повреждения и была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи», — указано в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным прокуратуры, по данному факту начата проверка соблюдения норм законодательства в области пожарной безопасности и охраны труда. Ход и результаты ее находятся под контролем.

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29 апреля в Подольске произошел взрыв газовоздушной смеси в ангаре транспортной компании, в результате два работника пострадали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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