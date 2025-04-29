В Подольске произошел взрыв газа в ангаре транспортной компании
В Подольске произошел взрыв газовоздушной смеси в ангаре транспортной компании, в результате два работника пострадали. Об этом 29 апреля сообщает прокуратура Московской области.
«В одном из ангаров транспортно-логистической компании на улице Плещеевская в городе Подольск при проведении ремонтных работ произошел взрыв газовоздушной смеси», — указано в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что из-за происшествия двое работников получили ожоги, они госпитализированы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее 27 марта в поселке Красногорском Челябинской области произошел взрыв газа в многоэтажном доме. В результате происшествия погиб один человек, троих доставили в больницу.