Рывок акций: как власти пытаются повысить интерес к фондовому рынку

Развитие коллективных и семейных инвестиций, включение ЦФА в паевые фонды и легализация вложений в криптовалюту для «особо квалифицированных» — инструменты, которые Центробанк считает перспективными и рассчитывает развивать в ближайшее время. Об этом на конференции «Российский фондовый рынок — 2025» заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Дискуссия актуальна именно сейчас: когда ключевая ставка начнет снижаться, а вклады станут менее выгодными, деньги инвесторов важно привлечь в инвестиции, чтобы они не хлынули в потребительский сектор и снова не разогнали инфляцию, считают эксперты.

Куда вложить деньги кроме депозитов

Российской экономике нужен «решительный разворот» в сторону развития рынка капитала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина 16 мая на конференции национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) «Российский фондовый рынок — 2025». В частности, необходимо продвигать инструменты коллективных вложений для граждан — например, через паевые инвестфонды (ПИФы). По ее словам, если на бирже преобладает «самостоятельный трейдинг» через брокеров, волатильность рынка сильно увеличивается.

ЦБ планирует провести общественные консультации и решить, как сделать коллективные инвестиции более привлекательными для клиентов, рассказала Эльвира Набиуллина. В частности, регулятор намерен обсудить с НАУФОР идею позволить управляющим компаниям включать в состав портфелей ПИФов цифровые активы и неторгуемые бумаги. Также важно решить проблемы на стороне рынка, отметила глава регулятора.

— Здесь есть вопросы на стороне индустрии — например, комиссии за управление активами, они достаточно высокие, — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Помимо того, ЦБ видит перспективы в расширении линейки семейных инвестиций, отметила Эльвира Набиуллина. Они позволят объединить инструменты индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3), долевого страхования жизни и программы долгосрочных сбережений (ПДС). Механизмы в будущем планируется дорабатывать и развивать.

Выгодно ли покупать ПИФы

ПИФы в целом гораздо безопаснее для инвестиций в фондовый рынок, чем самостоятельные вложения граждан, поскольку ими управляют профессиональные инвесторы, уточнил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. Это значит, что риски вложений будут внимательно и экспертно оцениваться, а сам портфель инвестиций станеит более сбалансированным и разнообразным, а значит более защищенными от скачков стоимости активов.

Для стимулирования интереса к ПИФам, в первую очередь, необходимо упростить доступ к ним для рядовых инвесторов, например через цифровые платформы, мобильные приложения и понятные интерфейсы, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Во-вторых, нужно повысить прозрачность, так как инвесторы должны видеть состав активов, риски, комиссии и результаты работы управляющих.

Поддержать интерес россиян к инвестициям через ПИФы помогут налоговые льготы, добавил директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян.

— Кроме того, важно совершенствовать налоговые стимулы. Например, расширить льготы по ИИС-3. А также — снизить порог входа, чтобы сделать инвестиции доступными даже для малобюджетных инвесторов. Особое внимание следует уделить продвижению индексных и низкозатратных фондов, которые уже стали массовым инструментом в развитых экономиках, — добавил Владимир Чернов.

Помимо того, имеет смысл упростить требования к структуре активов ПИФов, чтобы позволить им обеспечить более высокий доход, уточнили в «БКС Мир Инвестиций». Кроме того, привлечь инвесторов помогут гарантии безопасности — например, при страховании вложений.

По словам Владимира Чернова, ПИФы с цифровыми финансовыми активами в составе будут пользоваться спросом в первую очередь среди более продвинутых или квалифицированных инвесторов.

— ЦФА открывают доступ к новым классам активов, например, токенизированным долговым инструментам, инфраструктурным проектам или цифровым валютам. При этом важно, чтобы оценка этих активов, правила их учета и ликвидность были сопоставимы с традиционными инструментами, — уточнил эксперт.

Семейные инвестиции вполне могут привлечь на рынок новых розничных клиентов, уверены в «БКС Мир Инвестиций». Приток 2-3 трлн рублей в течение ближайших лет вполне вероятен.

Легально ли инвестировать в криптовалюту в РФ

Еще один инструмент, который может заинтересовать инвесторов — криптовалюта. Однако вложения в нее потребует изменений регулирования и отдельной инфраструктуры, подчеркнула глава ЦБ. Внедрение таких продуктов должно проходить в рамках экспериментального правового режима и быть доступно только «особо квалифицированным инвесторам».

ЦБ пока уточняет критерии, по которым россиян будут допускать к операциям с криптовалютой, добавила Эльвира Набиуллина. Ожидается, что в ближайшее время регулятор сможет согласовать инициативу с правительством.

При этом по отношению к рынку криптовалют эксперты настроены более скептично, чем к развитию рынка ПИФов. Этот инструмент представляет большую опасность для слабо развитых или относительно закрытых финансовых рынков, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота. Так что необходимо обеспечить доступ к ним только тем категориям инвесторов, которые будут использовать их в своем финансово-хозяйственном цикле — например, расплачиваться с их помощью за рубежом.

Будут ли замораживать вклады

Дискуссия о развитии инвестиционных инструментов активизировалась, когда ЦБ стал готовиться снижать ключевую ставку. Как ожидают опрошенные «Известиями» эксперты, первых шагов можно ожидать летом 2025-го. При этом ставки по вкладам весной уже начали опускаться.

На этом фоне власти стремятся направить сбережения граждан в долгосрочные инструменты, а не в потребление. Это необходимо, чтобы избежать нового перегрева экономики и всплеска инфляции, пояснил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. До этого некоторые эксперты даже говорили, что для сохранения денег на сберегательных инструментах придется заморозить вклады — однако такой вариант крайне маловероятен.

— Когда начнут снижать ставку, инструменты инвестирования станут более привлекательными чем сберегательные продукты, — прогнозирует директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян.

При снижении ключевой рынки получат мощный драйвер для роста, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. Переток средств в более рисковые активы будет неизбежен, поэтому, по мнению экспертов, еще один актуальный вопрос — господдержка финансового рынка.