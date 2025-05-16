Навес на инфляцию: будут ли граждане массово забирать деньги из банков

Средняя ставка по вкладам физлиц в России продолжает быстро падать. В конце апреля она впервые за полгода опустилась ниже 20% годовых, а в начале мая снизилась еще на 0,2 процентного пункта. Аналитики полагают, что падение продолжится и в дальнейшем. Между тем в перспективе это означает постепенное снятие средств частных клиентов из банков. Грозит ли снятие этого «навеса» новым всплеском инфляции и куда пойдут накопленные в банках триллионы — в материале «Известий».

Наперекор ЦБ

На конец первой декады мая средняя максимальная ставка по вкладам населения упала до 19,6% — на уровне с октябрем прошлого года. По сравнению с началом года падение составило почти два процентных пункта. При этом динамика снижения заметно ускорилась в последние месяц-два. В среднем каждая декада «срезала» с депозитной ставки примерно 0,2 процентного пункта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Всё это происходило в условиях, когда ключевая ставка ЦБ не двигалась. В норме банки снижают проценты, когда происходит смягчение денежно-кредитной политики. Но это не наш случай: регулятор отказался от понижения ключевой ставки, хотя и допустил, что это возможно в будущем при снижении инфляции. Последние цифры по реальной недельной инфляции (опустившейся ниже 0,1%) и инфляционным ожиданиям показывают, что темпы роста цен в России все-таки замедляются. Но не так быстро, как хотелось бы, поэтому реальные банковские ставки (разница между процентами по вкладом и инфляцией) снижаются почти в той же степени, что и номинальные.

В России популярность банковских вкладов с 2023 года побила все рекорды. Общий объем срочных депозитов менее чем за два года вырос на 30 трлн рублей, или почти на 80%. Но это произошло на фоне того, что вклады стали с отрывом самым выгодным способом вложения средств для большинства граждан. Ни один другой финансовый инструмент не давал гарантированную (по крайней мере, в случае небольших вкладов, которые полностью страховались) доходность в реальном выражении в 10% годовых.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Всё это совпало также с ростом доходов населения — появились деньги, которые можно положить в банк. Тем более люди в России с финансовой точки зрения настроены сравнительно консервативно (относительно, например, американцев) и любят сберегать. Но сейчас оба этих условия перестают работать. Рост доходов замедляется вместе с экономикой, а реальные ставки снижаются.

Опустится ли ставка до 16–17%

Насколько быстро это будет происходить дальше? Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что рынок ожидает начало цикла снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025-го. Хотя это падение не будет резким, вряд ли что-то изменит этот долгосрочный тренд.

— Наиболее вероятным представляется сценарий, при котором ключевая ставка начнет снижаться летом и достигнет уровня 18–19% к концу года, — рассказал директор департамента розничного бизнеса «Цифра банк» Юрий Эйдинов. — Ставки по депозитам также продолжат постепенное снижение и к концу года могут опуститься до уровня 16–17% годовых. При этом ставки на срок от года будут снижаться быстрее, чем таковые по краткосрочным депозитам на срок 3–6 месяцев.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов рассчитывает, что первое снижение может произойти где-то ближе к осени, и ожидает плавного спада процентов по вкладам. По его мнению, они могут припасть еще на 0,5–1 процентный пункт в ближайшие несколько месяцев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По мере снижения ставок должен приостановиться и рост объема вкладов. Часть депозитов, чей срок окончится, уже не вернется на срочные счета. Эти ожидания спровоцировали разговоры о значительном «навесе» ликвидности, который может обрушиться на экономику, если граждане понесут эти забранные у банков деньги в магазины и объекты сферы услуг. А уже это, в свою очередь, может обнулить все усилия по снижению инфляции со стороны государства, предпринятые в последние годы.

Большинство аналитиков, однако, не верит в такой сценарий развития событий.

Масштабного оттока не будет

По словам Беликова, ситуация не будет изменяться резко, масштабного оттока средств населения из системы ожидать точно не стоит, но прирост депозитов замедлится.

— Помимо ставок, прирост ограничится сокращением нормы сбережений вследствие повышенной инфляции. Проблема «навеса» депозитов физлиц во многом надуманна и сильно преувеличена. По мере снижения привлекательности вкладов высвобождаемые средства будут направляться не только на потребление, но и на погашение долгов, а также на инвестиции в фондовые инструменты, которые хотят централизованно стимулировать. Да и инфляция разгоняется не только потребительским фактором, но также и фундаментальными внешними причинами, не зависящими от нормы потребления. В ближайшей перспективе она, вероятно, останется на уровнях, существенно превышающих целевые, но не будет дополнительно разгоняться деньгами, высвобождаемыми из депозитов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Юрий Эйдинов отмечает, что рост средств населения в банках в I квартале замедлился.

— За три месяца 2025 года объем рублевых сбережений клиентов вырос на 1,8%. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года прирост составил 4,2%. Значительная часть средств при резком снижении ставок по депозитам может быть направлена на потребление, включая крупные покупки. Поэтому, учитывая возможные проинфляционные риски, мы ожидаем плавного снижения ключевой ставки, при котором большая часть средств населения останется в депозитах, — указывает эксперт.

Как считает Игорь Додонов, снижение депозитных ставок останется весьма постепенным, и они еще долго будут оставаться на повышенном уровне. Поэтому про какой-то значимый отток средств населения с депозитов говорить преждевременно. Скорее, отмечает аналитик, мы будем наблюдать замедление темпов притока.

Недвижимость примет деньги

В свою очередь, директор ЦЭП Газпромбанка Владислав Фадеев считает, что наиболее вероятным является переток средств на рынок недвижимости, хотя и далеко не весь.

— После снижения ключевой ставки и ставок по депозитам неизбежно накопления населения частично будут переходить в другие инструменты сбережения средств. Недвижимость является одним из классических и наиболее понятных для населения долгосрочных инструментов, а с учетом общей сравнительно невысокой обеспеченности жильем наших соотечественников спрос на квартиры будет сохраняться и удовлетворяться, в том числе и за счет накопленных депозитов, — замечает Фадеев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, значительная доля депозитов складывается из накоплений тех, у кого жилищный вопрос не стоит остро, а также из тех, у кого на вкладах лежит сумма, недостаточная для приобретения квартиры.

— По этой причине не весь приток на депозиты, который мы наблюдали в последние два года, придет на рынок недвижимости. Но это действительно основной фактор будущего роста спроса на этом рынке. Другим аспектом станет оживление ипотечного кредитования, но оно начнется только после возвращения ставок по рыночной ипотеке к уровням 12–14%, — резюмировал собеседник «Известий».

Игорь Додонов считает, что проблема «навеса» вкладов несколько преувеличена.

— Стоит отметить сильное расслоение банковских вкладов в РФ. По данным АСВ, в конце 2024 года почти две третьих всех вкладов приходилось на депозиты от 1,4 млн рублей и выше, при этом именно в данных категориях наблюдался самый существенный прирост в прошлом году. Между тем число вкладчиков с суммой депозита от 1,4 млрд рублей и выше составляло лишь 2,8% от всех вкладчиков, — напоминает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Таким образом, получается, что подавляющее большинство банковских вкладов в стране принадлежит небольшой группе весьма состоятельных граждан, отметил собеседник «Известий».