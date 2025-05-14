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Копить нельзя тратить: россияне переходят к накопительной модели

Эксперты анализируют популярные способы формирования финансовой «подушки»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По данным НАФИ, всего 5 из 10 россиян накапливают финансовую «подушку «безопасности на случай потери дохода. Как накопить комфортную сумму в текущих экономических условиях — читайте в материале «Известий».

Средний размер «подушки» россиянина составляет 145 тыс. рублей, по информации Банка России. Но не всем удается накопить даже небольшой капитал из-за непредвиденных расходов, с которыми сталкиваются 87% россиян.

Не откладывать деньги и тратить все сразу — очень большая ошибка, потому что с каждым годом у человека все меньше и меньше времени на обретение финансовой свободы, комментирует аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. «Разбрасываться годами нельзя, иначе в старости можно оказаться за чертой бедности», — заявила она.

Чем больше, тем лучше

По замечанию доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Ермиловой, при попытке создать финансовую «подушку» россияне совершают ошибки. В частности, ориентируются на слишком маленькие суммы, в то время как оптимальный размер накоплений — годовой доход.

Кроме того, попытка накопить заветную сумму в наличных обречена на провал, так как ее съедает инфляция. Эксперт советует использовать банковские продукты (накопительные счета, вклады). Так деньги будут работать и обеспечат дополнительный доход.

Денежные купюры рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С последней рекомендацией отчасти не соглашается главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, малую часть сбережений разумно держать в наличных, чтобы они были всегда под рукой на случай форс-мажора. Но большую часть разумно держать на депозите под высокий процент.

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— Банки по-прежнему предлагают рублевые депозиты около 20% годовых. При этом официальная инфляция сейчас составляет 10,2%, а к концу года ожидается замедление до 7-8%. То есть имеется возможность зафиксировать реальные положительные ставки, — рассказал он изданию. Аналитик прогнозирует снижение доходности по вкладам до 12-14% уже к концу 2025 года.

Всего понемногу

Опрошенные эксперты рекомендуют рассматривать для сбережений диверсифицированный портфель, в который стоит включать как консервативные (вклады, фонды денежного рынка и облигации), так и более рисковые инструменты (например, акции, которые могут дать повышенную доходность на долгосрочном горизонте).

Крайне важным Михаил Васильев считает совершенствование финансовой грамотности и изучение новых устойчивых инструментов для сбережений, их доходности и рисков.

— Например, те, кто вкладывает только в депозиты, могут изучить фонды ликвидности и надежные облигации (ОФЗ или крупных российских компаний). Фонды ликвидности, на наш взгляд, остаются крайне интересным надежным инструментом сбережений — их текущая доходность составляет около 20-21%, при этом забрать деньги можно в любой момент без потери процента. Те, кто освоил депозиты и фонды ликвидности, могут изучить облигации — с фиксированным купоном и с плавающим купоном. С помощью портфеля облигаций можно уже выстраивать стратегии для достижения своих финансовых целей, — сказал он в беседе с «Известиями».

График
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При этом доля каждого инструмента определяется исходя из риск-профиля человека, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. «Так, при очень низкой толерантности к риску, объем консервативных инструментов может составлять 80-100% от портфеля», — говорит он.

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Еще одним важным фактором при выборе инструментов специалист назвал цель и предполагаемый срок его реализации.

— Как пример можно привести накопление на первоначальный взнос по ипотеке — чем ближе момент покупки квартиры, тем более консервативные инструменты стоит выбирать, — считает эксперт.

Валютный крах

Перевод части накоплений в конвертируемые валюты был ранее довольно популярным способом сбережения. Однако теперь это не так выгодно, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Ситуация на валютном рынке непредсказуема. То есть нет гарантии получения дохода на разнице валют в определенный срок. Разница между покупкой и продажей в обменниках достигает во времена пертурбаций 10 рублей и выше, да и продажа в разных банках одного города может варьироваться в пределах 10 рублей от официального. То есть при долларе за 80 рублей купить его вы можете в некоторых банках по 85-92 рубля. Чтобы доход не «съела» банковская операция, необходимо дождаться ослабления рубля на 10-15 рублей как минимум, — советует она.

Денежные купюры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По мнению Зварича, если диверсифицировать портфель сбережений по валютам, то можно снизить влияние ослабления рубля в случае реализации такого риска. Он советует обратить внимание на инструменты в «дружественных» валютах, которые при этом будут приносить доход. «Это могут быть как вклады в валюте, так и квазивалютные инструменты, например, замещающие облигации», — пояснил эксперт.

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Михаил Васильев, в свою очередь, предостерегает россиян от валютных спекуляций.

— Валютные сбережения более рискованные и скорее подходят тем, кто ездит за границу с туристическими, образовательными или бизнес-целями, — говорит он.

Но для продвинутых инвесторов эксперт считает оптимальным рассмотреть размещение части своего инвестиционного портфеля в замещающие валютные облигации крупных российских компаний (сейчас дают 6-9% в долларах и юанях).

Золотой запас

Золото имеет репутацию надежного актива, который со временем дорожает, однако этот инструмент коварен с точки зрения рисков, предостерегает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Вкладываться в золото можно, только если вы уверены, что деньги не понадобятся лет 5-10. Не все годы будут столь же продуктивны для золота, как предыдущий, когда золото выросло в цене на треть, с $2060 до $2700, а в этом году достигло $3500 за тройскую унцию. Это связано с неопределенностью на мировых финансовых рынках. Обычно золото дорожает более плавно, — говорит он.

Золото
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

По мнению аналитика, вкладываясь сейчас, на пиках, в золото в надежде получить прибыль через год, можно разочароваться, как инвесторы, которые вложились в этот драгоценный металл в 2022 году и потеряли, так как золото вернулось к средним значениям уже к концу года.

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Кроме того, отмечает Юлия Макаренко, стоит помнить, что золото — очень малоликвидный актив.

— Если вы предпочитаете физические слитки, следует озаботиться и тем, где его хранить. Частично снимает вопрос с ликвидностью и хранением такой инструмент, как покупка пая в ETF, который управляет золотыми активами, — рассказала она.

Не только «подушка»

Опрошенные эксперты видят смысл в самостоятельных пенсионных накоплениях. По мнению Васильева, для широкой аудитории можно рассмотреть последовательное освоение депозитов, фондов ликвидности, облигаций, акций и недвижимости.

— Хорошей долгосрочной инвестицией мы считаем вложение в недвижимость, особенно с помощью льготных программ ипотеки, — утверждает он.

Пенсия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Если вы сможете прекрасно жить на четверть из своего текущего дохода, то думать о пенсии не нужно (именно столько примерно вы будете получать, когда выйдете на пенсию, даже если честно платили налоги). В противном случае накопления необходимы, считает Юлия Афанасьева.

— Выбор пенсионных инструментов зависит от того, насколько далеко сейчас пенсия. Если вы только в начале своего жизненного финансового цикла и до пенсии еще несколько десятков лет, то можно выбирать любые биржевые или иные финансовые инструменты. Главное — чтобы они не имели признаков мошенничества или финансовых пирамид. Если до пяти лет или менее, то стоит выбирать только суперконсервативные активы, нацеленные на сохранение средств, — рекомендует эксперт.

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