Три шага назад: рынок ждет снижения ключевой лишь до 19% к концу 2025-го

Ключевая снизится до 19% к концу 2025 года, следует из консенсус-прогноза «Известий». На рынке ожидают, что в первый раз ставку опустят летом. Замедление кредитования и снижение спроса на товары и услуги в РФ позволяют постепенно достичь устойчивого тренда на замедление инфляции. Однако ЦБ будет действовать аккуратно. Более решительные шаги возможны только в двух случаях: при слишком быстром замедлении экономики или при урегулировании украинского конфликта, которое большинство аналитиков не закладывают в базовый сценарий. На что еще будет ориентироваться регулятор — в материале «Известий».

Какой будет ключевая ставка в 2025 году

Ключевая ставка может опуститься до 19% к концу 2025 года. Такого варианта в базовом сценарии придерживается больше половины из 20 опрошенных «Известиями» аналитиков финансового рынка. Помимо того, еще девять экспертов допускают чуть более решительное снижение: на 3 п.п., до 18%.

В позитивном сценарии эксперты допускают уменьшение ключевой до 16% или 17%, следует из консенсус-прогноза «Известий». А в негативном — уровень не опустится ниже 20%.

Приступить к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ сможет через одно заседание — 25 июля, считают аналитики. Большинство из них полагает, что регулятор будет действовать аккуратно и уменьшать ставку медленными шагами, не более чем на 1 п.п. на нескольких заседаниях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ключевая уже больше полугода держится на рекордном с начала нулевых значении — 21%, напомнила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. На апрельском заседании ЦБ перешел от умеренно-жесткого к полноценному нейтральному сигналу. Это значит, что регулятор больше не угрожает рынку повышением ставки. В целом можно сказать, что цикл ее роста закончен — вопрос лишь в том, когда и как быстро она начнет снижаться.

Уменьшение ставки возможно только с полным набором данных по инфляции за апрель-май, которые появятся лишь к летним заседаниям, уточнил экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Только убедившись в устойчивости тренда на замедление роста цен, регулятор решится ослабить ДКП.

— Развитие событий пока наиболее близко к сценарию «мягкой посадки» экономики, который предполагает замедление инфляции и возвращение реального роста ВВП к сбалансированному уровню в 1,5–2%, — пояснил старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

При этом есть немалая вероятность, что годовая инфляция в этом году так и не упадет до прогнозируемых ЦБ 7%, уточнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Судя по динамике потребительских цен в марте и апреле, они не будут тормозить быстро.

Как ключевая влияет на экономику

Надежда на более быстрое смягчение политики ЦБ все же есть, считают в Совкомбанке. Его главный аналитик Михаил Васильев отметил, что мощное замедление кредитования позволит достичь устойчивого снижения инфляции. Действия ЦБ влияют на экономику с лагом в два-три квартала, а значит, эффект от рекордно высокого уровня ключевой особенно активно проявляется именно сейчас и сохранится на достаточно долгое время.

— ЦБ может пойти на более активное снижение ключевой, чтобы предотвратить риски чрезмерного переохлаждения экономики, — пояснил Михаил Васильев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сейчас Банк России стремится замедлить спрос в стране, чтобы дать производству нарастить свои возможности по выпуску и не допустить дефицита товаров. Резкое снижение ставки будет означать, что спрос упал быстрее, чем планировал регулятор, что уже негативный сигнал для экономики в целом.

При этом ЦБ пока не закладывает в базовый прогноз возможное улучшение геополитических условий, так как выстраивает свою политику только на фактах, отметила Ольга Беленькая из «Финам». Гипотетически, если планы президента США Дональда Трампа закончить украинский конфликт реализуются, может возникнуть возможность для более быстрого смягчения ДКП.

Возможная отмена санкций, снижение бюджетных трат и восстановление рынка труда также способны значительно улучшить экономическое положение РФ и способствовать замедлению инфляции.

Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после апрельского заседания по ставке обратила внимание и на негативные последствия политики Трампа, которые способны создать проблемы для России.

— Главной темой после предыдущих заседаний стал пересмотр импортных пошлин в крупнейших экономиках мира. Из-за этого мы снизили прогноз по росту мировой экономики в среднесрочном прогнозе. Более низкий мировой спрос приведет к снижению цен на сырьевые товары — мы уменьшили прогноз на $5 за баррель в этом году, до $60 за баррель, — уточнила Набиуллина.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Ключевое влияние на монетарную политику окажет бюджет, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Чем выше дефицит — тем больше ОФЗ Минфин будет выпускать для его финансирования, то есть фактически создавая новые деньги в экономике и раскручивая инфляцию.

Однако в мае Минфин уже втрое ухудшил прогноз по недостаче бюджета на 2025-й, до 3,8 трлн рублей. Так что ЦБ, скорее всего, выберет вариант сохранить осторожность.

Даже при небольшом снижении ключевой российский рынок может сильно оживиться за счет притока инвестиций, в том числе со стороны иностранцев. Спрос на акции падает в период высокой ставки, поэтому при смягчении ДКП компании будут более активно привлекать финансирование через выход на IPO, а люди заберут часть средств со вкладов и направят их на фондовый рынок.

Благодаря этому стоимость бумаг крупнейших компаний также будет расти — к концу года мы вполне можем увидеть индекс Мосбиржи на уровне 3700 пунктов, спрогнозировала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.