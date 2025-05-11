Три шага назад: рынок ждет снижения ключевой лишь до 19% к концу 2025-го

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП с участием поезда в Краснодарском крае
Мир
МИД Индии сообщил о нарушении соглашения о прекращении огня Пакистаном
Мир
Путин заявил о полной поддержке Россией Южной Осетии
Общество
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам на территории РФ
Мир
Макрон допустил размещение на Украине нескольких тысяч западных военных
Мир
Глава МИД Китая заявил об о полном успехе визита лидера КНР в Россию
Мир
Путин с удовольствием принял приглашение Гунбы посетить Абхазию
Политика
Путин принял в Кремле командующего ЛНА Хафтара
Общество
Кустурица восхитился энергией россиян в ходе показа постановки в парке «Москино»
Мир
Часть Абхазии осталась без электричества из-за сильного ветра
Мир
Путин заявил о готовности РФ продолжать сотрудничество с Абхазией
Мир
Мерц выразил готовность созвониться с Путиным после визита в Киев
Мир
NYT узнала об одобрении США передачи Германией 225 различных ракет Украине
Мир
В ЕП указали на нехватку ресурсов у ЕС для продолжения конфликта на Украине
Мир
СМИ сообщили о возрождении христианства в западных странах благодаря молодежи
Мир
Ватикан представил герб нового папы римского Льва XIV
Мир
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Эквадора

Три шага назад: рынок ждет снижения ключевой лишь до 19% к концу 2025-го

Когда ЦБ начнет ее уменьшать и почему он будет делать это постепенно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ключевая снизится до 19% к концу 2025 года, следует из консенсус-прогноза «Известий». На рынке ожидают, что в первый раз ставку опустят летом. Замедление кредитования и снижение спроса на товары и услуги в РФ позволяют постепенно достичь устойчивого тренда на замедление инфляции. Однако ЦБ будет действовать аккуратно. Более решительные шаги возможны только в двух случаях: при слишком быстром замедлении экономики или при урегулировании украинского конфликта, которое большинство аналитиков не закладывают в базовый сценарий. На что еще будет ориентироваться регулятор — в материале «Известий».

Какой будет ключевая ставка в 2025 году

Ключевая ставка может опуститься до 19% к концу 2025 года. Такого варианта в базовом сценарии придерживается больше половины из 20 опрошенных «Известиями» аналитиков финансового рынка. Помимо того, еще девять экспертов допускают чуть более решительное снижение: на 3 п.п., до 18%.

В позитивном сценарии эксперты допускают уменьшение ключевой до 16% или 17%, следует из консенсус-прогноза «Известий». А в негативном — уровень не опустится ниже 20%.

Приступить к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ сможет через одно заседание — 25 июля, считают аналитики. Большинство из них полагает, что регулятор будет действовать аккуратно и уменьшать ставку медленными шагами, не более чем на 1 п.п. на нескольких заседаниях.

Рубль график
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ключевая уже больше полугода держится на рекордном с начала нулевых значении — 21%, напомнила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. На апрельском заседании ЦБ перешел от умеренно-жесткого к полноценному нейтральному сигналу. Это значит, что регулятор больше не угрожает рынку повышением ставки. В целом можно сказать, что цикл ее роста закончен — вопрос лишь в том, когда и как быстро она начнет снижаться.

Уменьшение ставки возможно только с полным набором данных по инфляции за апрель-май, которые появятся лишь к летним заседаниям, уточнил экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Только убедившись в устойчивости тренда на замедление роста цен, регулятор решится ослабить ДКП.

— Развитие событий пока наиболее близко к сценарию «мягкой посадки» экономики, который предполагает замедление инфляции и возвращение реального роста ВВП к сбалансированному уровню в 1,5–2%, — пояснил старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

При этом есть немалая вероятность, что годовая инфляция в этом году так и не упадет до прогнозируемых ЦБ 7%, уточнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Судя по динамике потребительских цен в марте и апреле, они не будут тормозить быстро.

Летний резон: ключевую ставку могут снизить до 20% уже в июле
Как в ЦБ оценивают риски торговых войн для инфляции в России

Как ключевая влияет на экономику

Надежда на более быстрое смягчение политики ЦБ все же есть, считают в Совкомбанке. Его главный аналитик Михаил Васильев отметил, что мощное замедление кредитования позволит достичь устойчивого снижения инфляции. Действия ЦБ влияют на экономику с лагом в два-три квартала, а значит, эффект от рекордно высокого уровня ключевой особенно активно проявляется именно сейчас и сохранится на достаточно долгое время.

— ЦБ может пойти на более активное снижение ключевой, чтобы предотвратить риски чрезмерного переохлаждения экономики, — пояснил Михаил Васильев.

Банк России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сейчас Банк России стремится замедлить спрос в стране, чтобы дать производству нарастить свои возможности по выпуску и не допустить дефицита товаров. Резкое снижение ставки будет означать, что спрос упал быстрее, чем планировал регулятор, что уже негативный сигнал для экономики в целом.

При этом ЦБ пока не закладывает в базовый прогноз возможное улучшение геополитических условий, так как выстраивает свою политику только на фактах, отметила Ольга Беленькая из «Финам». Гипотетически, если планы президента США Дональда Трампа закончить украинский конфликт реализуются, может возникнуть возможность для более быстрого смягчения ДКП.

Возможная отмена санкций, снижение бюджетных трат и восстановление рынка труда также способны значительно улучшить экономическое положение РФ и способствовать замедлению инфляции.

Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после апрельского заседания по ставке обратила внимание и на негативные последствия политики Трампа, которые способны создать проблемы для России.

— Главной темой после предыдущих заседаний стал пересмотр импортных пошлин в крупнейших экономиках мира. Из-за этого мы снизили прогноз по росту мировой экономики в среднесрочном прогнозе. Более низкий мировой спрос приведет к снижению цен на сырьевые товары — мы уменьшили прогноз на $5 за баррель в этом году, до $60 за баррель, — уточнила Набиуллина.

Нефтяная вышка
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Ключевое влияние на монетарную политику окажет бюджет, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Чем выше дефицит — тем больше ОФЗ Минфин будет выпускать для его финансирования, то есть фактически создавая новые деньги в экономике и раскручивая инфляцию.

Однако в мае Минфин уже втрое ухудшил прогноз по недостаче бюджета на 2025-й, до 3,8 трлн рублей. Так что ЦБ, скорее всего, выберет вариант сохранить осторожность.

Блок-сигнал: позиция ЕС по российским активам тормозит урегулирование на Украине
Что может подтолкнуть европейцев к снятию санкций и разморозке средств РФ

Даже при небольшом снижении ключевой российский рынок может сильно оживиться за счет притока инвестиций, в том числе со стороны иностранцев. Спрос на акции падает в период высокой ставки, поэтому при смягчении ДКП компании будут более активно привлекать финансирование через выход на IPO, а люди заберут часть средств со вкладов и направят их на фондовый рынок.

Благодаря этому стоимость бумаг крупнейших компаний также будет расти — к концу года мы вполне можем увидеть индекс Мосбиржи на уровне 3700 пунктов, спрогнозировала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир