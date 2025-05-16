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Орбан назвал недопустимыми действия спецслужб Украины против Венгрии

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Фото: REUTERS/Marton Monus
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Действия Украины, которая поручила своим спецслужбам начать секретную операцию против Венгрии, страны – члена НАТО, являются абсолютно недопустимыми. Об этом 16 мая заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Это беспрецедентный случай, когда государство, не являющееся членом НАТО, но якобы стремящееся к хорошим отношениям с этой организацией, осуществляет действия своей секретной службы против Венгрии, которая входит в состав НАТО», — приведен фрагмент интервью премьер-министра венгерскому телевидению на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Он подчеркнул, что Украина организовала против Венгрии «хорошо скоординированную, финансируемую государством кампанию по дезинформации и очернительству». Подобные действия являются неприемлемым и НАТО «также не должна мириться с этим», сказал Орбан.

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Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 15 мая заявил, что на Украине усиливается антивенгерская пропаганда. Сийярто подчеркнул, что Киев, а также Брюссель и Варшава активизируют кампанию, направленную на дискредитацию венгерских интересов и препятствование венгерскому народу выразить свое мнение о возможном вступлении Украины в Евросоюз (ЕС).

Орбан 13 мая сообщил, что спецслужбы Украины начали операцию против Венгрии, пытаясь сорвать проведение референдума среди ее жителей по вопросу вступления страны в ЕС. По словам политика, целью действий Киева было срыв голосования.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 7 мая заявила, что процесс присоединения Украины к ЕС необходимо ускорить. Она также считает, что ЕК усердно работает над этим вопросом. Первые переговоры планируется провести уже в 2025 году.

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