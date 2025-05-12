Разведка сбоем: к чему приведет шпионский скандал между Украиной и Венгрией

Отношения Украины и Венгрии, и без того уже давно очень сложные, омрачились новым скандалом. В Киеве сообщили о разоблачении шпионов соседнего государства, которые якобы готовили почву для вторжения в Закарпатье. В итоге стороны взаимно выслали дипломатов друг друга, а Будапешт снова заблокировал процесс евроинтеграции Украины. «Известия» разбирались в ситуации.

На Украине раскрыли шпионскую сеть

Украинская спецслужба СБУ сообщила, что впервые в истории разоблачила агентурную сеть венгерской военной разведки. Подчеркивается, что члены группы собирали сведения о защищенности Закарпатской области, искали уязвимости в системах наземной и противовоздушной обороны, изучали настроения местных жителей по поводу потенциального захвата региона венгерскими войсками.

Одним из задержанных оказался 40-летний уроженец Закарпатья. По данным СБУ, его завербовали еще в 2021 году, некоторое время он был «спящим агентом», в 2024 году его «активировали». На приграничной территории мужчина собирал сведения о размещении войск ВСУ, в том числе о расположении комплексов ПВО С-300, передавал в Будапешт данные о потерях и пополнениях украинской армии, пытался завербовать других агентов.

Утверждается, что мужчина минимум дважды ездил в Венгрию для личной встречи с куратором. Для пересечения границы оформил себе фальшивый статус опекуна больного отца, который нуждается в зарубежном лечении. «Во время встречи куратор передавал ему наличные деньги, а также телефоны со специальным программным обеспечением для законспирированной связи», — утверждается в сообщении СБУ.

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

Второй задержанной оказалась отставная украинская военнослужащая, которая уволилась из вооруженных сил в 2025 году. Она передавала в Будапешт информацию о своем бывшем подразделении и военных аэродромах Закарпатья. В СБУ подчеркивают, что собрали много доказательств виновности фигурантов, обоим предъявлено обвинение в госизмене и грозит пожизненное заключение.

В спецслужбе при этом не называли имен задержанных. Закарпатский журналист Виталий Галога со ссылкой на свои источники утверждает, что речь идет о двух этнических венграх. Первый фигурант — бывший украинский пограничник Роберт Ковач, второй — отставная военнослужащая Галицко-Волынской радиотехнической бригады ВСУ Екатерина Йовзан. Обоих пока задержали сроком на 60 суток.

Венгрия выслала дипломатов

Отношения Украины и Венгрии на протяжении долгого времени остаются сложными. Сначала Будапешт бурно протестовал против украинизации образования в Закарпатье, где живет порядка 100 тыс. этнических венгров. После начала специальной военной операции правительство Виктора Орбана также отказывалось поддерживать антироссийские санкции, блокировало выделение Киеву финансовой и военной помощи.

Нынешний скандал спровоцировал новые бурные дискуссии. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал сообщение СБУ украинской пропагандой. Представитель МИДа Мате Пацолай заявил, что Киев подрывает мирные усилия Будапешта. «Они не могут смириться с тем, что мы не позволяем втягивать себя в войну, и с тем, что венгерский народ вправе принимать решение о членстве Украины в ЕС», — подчеркнул он.

В свою очередь, представитель правительства страны Золтан Ковач отметил, что Киев таким образом мстит Будапешту за отказ поставлять оружие. По его словам, Украина при этом координирует свои действия с венгерской оппозицией, в том числе с партией «Тиса». «Перед лицом вопиющих атак на наш национальный суверенитет Венгрия продолжит разоблачать любые политические силы, работающие против нас», — пообещал он.

Фото: Global Look Press/Serg Glovny

Вслед за риторическим залпом последовали решения в практической плоскости. МИД Венгрии объявил о высылке двух сотрудников украинского посольства. Глава министерства Петер Сийярто при этом назвал их шпионами, работавшими под дипломатическим прикрытием. На Украине позже объявили, что по принципу взаимности тоже вышлют из страны двух сотрудников венгерского посольства.

Кроме того, венгерские силовики заявили о задержании в центре Будапешта украинского шпиона. В СМИ при этом сообщали, что задержанного зовут Сергей Александров, ранее он был первым секретарем украинского посольства, в последнее время считался частным лицом, владел двумя ресторанами в венгерской столице. Сразу после задержания мужчину депортировали на родину — в Киеве инцидент назвали охотой на ведьм.

Наконец, после скандала Венгрия отказалась от переговоров о правах этнических венгров на Закарпатье. Консультации должны были пройти 12 мая в Ужгороде, украинская делегация уже прибыла на место и узнала об отмене в последний момент. Диалог в этом формате крайне важен для Киева — без него Будапешт отказывается отзывать свое вето на прием Украины в состав Евросоюза.

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина по итогам произошедшего выразила надежду, что через какое-то время переговорный формат оживет. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что разногласия носят фундаментальный характер. «Это происходит из-за того, что мы четко обозначили нашу позицию по поводу продолжающейся войны. Мы не направляем оружие и деньги и не хотим прекращать наше сотрудничество в области энергетики с Россией. Мы также не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС», — подчеркнул он.

Что говорят эксперты

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев считает, что причина разногласий двух стран одна.

— Это не газ, не мирный атом, не что-то другое. Главное — на Украине притесняют этнических венгров. Их не только лишают права учиться на родном языке, но еще и отправляют умирать куда-то за тысячи километров от дома. Виктор Орбан, будучи здоровым венгерским националистом, не может себе позволить поддерживать страну, где так обращаются с соплеменниками. Также стоит отметить, что главный соперник Орбана на внутриполитической арене прозападный атлантист Петер Мадьяр занимает эту же позицию, тоже требует от Украины уважать права венгров. То есть даже при гипотетической смене власти для Киева ничего не изменится, — рассуждает он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев тоже полагает, что всё упирается в положение венгерского меньшинства на Украине.