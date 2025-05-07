Фон дер Ляйен призвала ускорить процесс вступления Украины в ЕС

Процесс присоединения Украины к Евросоюзу (ЕС) необходимо ускорить. В 2025 году следует начать проводить переговоры по существу. Об этом 7 мая заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Мы должны ускорить путь присоединения Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление страны. Данный процесс может стать сильной гарантией безопасности», — приводит ее слова пресс-служба ЕК на официальном сайте.

Она также считает, что ЕК усердно работает над этим вопросом. Первые переговоры планируется провести уже в 2025 году.

По словам главы ЕК, организация должна предпринимать всё для того, чтобы начать мирные переговоры на своих личных условиях в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Ранее, 10 марта, глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что венгерское правительство считает вступление Украины в ЕС опасным, однако готово представлять на международной арене любую позицию своих граждан по этому вопросу.