Сийярто заявил об усилении антивенгерской пропаганды на Украине

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Украине усиливается антивенгерская пропаганда. Об этом 15 мая он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Сийярто подчеркнул, что Киев, а также Брюссель и Варшава активизируют кампанию, направленную на дискредитацию венгерских интересов и препятствование венгерскому народу выразить свое мнение о возможном вступлении Украины в Евросоюз (ЕС).

«Давайте не позволим Брюсселю, Варшаве или Киеву за спиной венгерского народа решать вопрос о членстве Украины в ЕС», — подчеркнул он.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 7 мая заявила, что процесс присоединения Украины к ЕС необходимо ускорить. Она также считает, что ЕК усердно работает над этим вопросом. Первые переговоры планируется провести уже в 2025 году.

До этого, 10 марта, Сийярто сообщил, что венгерское правительство считает вступление Украины в ЕС опасным, однако готово представлять на международной арене любую позицию своих граждан по этому вопросу.