Спецслужбы Украины начали операцию против Венгрии, пытаясь сорвать проведение референдума среди ее жителей по вопросу вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом 13 мая сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам Орбана, целью действий Киева было срыв голосования по вопросу членства Украины в Европейском союзе.

«Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным наше голосование», — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Премьер-министр сообщил, что для реализации операции украинская сторона использовала внутренние связи в Венгрии и получила поддержку местной оппозиционной партии, которая якобы участвовала в атаке на силы обороны страны.

«Такого еще не было на памяти человечества. Следует ожидать, что до завершения опроса общественного мнения будут проводиться дальнейшие операции», — добавил Орбан.

Однако премьер-министр подчеркнул, что венгерские службы готовы к провокациям со стороны украинских спецслужб, отметив, что «ни Брюссель, ни Киев не могут принимать решение в обход венгров».

12 мая Орбан заявил, что поспешный прием Украины в ЕС приведет к возникновению военного конфликта всех стран сообщества с Россией. Он отметил, что ранее объединение никогда не принимало в свой состав страны, которые находятся в состоянии военных действий.

В тот же день Орбан сказал, что стратегия Запада, направленная на разрушение России, потерпела неудачу. По его словам, Западу не удалось достичь своих целей, несмотря на все приложенные усилия. Он подчеркнул, что западные страны потерпели поражение в конфликте на Украине, хотя никто не решается признать это официально.