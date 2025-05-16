В Бразилии сообщили о вспышке птичьего гриппа на ферме

Власти Бразилии выявили в стране первую вспышку птичьего гриппа на коммерческой птицеводческой ферме. Об этом 16 мая сообщил телеканал CNN Brazil со ссылкой на министерство сельского хозяйства и животноводства.

«Министерство <…> подтверждает, что в пятницу выявило вирус птичьего гриппа у птицы коммерческого назначения в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Это первая вспышка вируса птичьего гриппа, обнаруженная в коммерческой птицеводческой системе в Бразилии. С 2006 года вирус циркулирует в основном в Азии, Африке и Северной Европе», — говорится в материале канала.

Правительство Бразилии уже начало реализовывать меры по сдерживанию и ликвидации вспышки, которые предусмотрены национальным планом.

Уточняется, что министерство находится на связи с участниками производственной цепочки и коммерческими партнерами страны.

28 апреля радио Okapi сообщило о вспышке заболеваемости холерой в Демократической Республике Конго (ДРК). Министр здравоохранения Роже Камба заявил, что за последнюю неделю было зарегистрировано более 1,1 тыс. случаев заболевания холерой, в том числе 22 случая со смертельным исходом.