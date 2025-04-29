В Конго зафиксировали новую вспышку заболеваемости холерой

Демократическая Республика Конго (ДРК) столкнулась со вспышкой заболеваемости холерой. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщило радио Okapi.

Министр здравоохранения Роже Камба на заседании совета министров сообщил, что за последнюю неделю было зарегистрировано более 1,1 тыс. случаев заболевания холерой, в том числе 22 случая со смертельным исходом. Уровень смертности от этой эпидемии в настоящее время составляет 1,8%, цитирует слова министра издание.

В то же время в стране наблюдается значительный рост случаев заболевания оспой обезьян. Число заболевших возросло на 591 случай всего за одну неделю, это прирост более чем на 40%, уточнило издание.

«Несмотря на то что вакцинацию прошло более 521 тыс. человек, болезнь продолжает распространяться в нескольких провинциях», — говорится в материале.

26 апреля стало известно, что у второго россиянина выявили холеру. Оба жителя Московской и Воронежской областей прибыли одним рейсом из Индии 21 апреля.