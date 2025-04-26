В РФ выявлен новый случай холеры у вернувшегося из Индии жителя Воронежской области

В России обнаружен новый случай холеры, заболевание выявлено у жителя Воронежской области, вернувшего из Индии, сообщает 26 апреля региональное управление Роспотребнадзора.

«Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля. Ранее случай заболевания холерой был подтвержден у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора оперативно установили круг всех контактных лиц с заболевшим в 33 регионах страны, включая пассажиров, прибывших тем же рейсом. В результате удалось быстро найти еще одного заболевшего.

«В настоящее время пациент госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, он получает антибиотики», — добавили в ведомстве.



Все лица, с кем контактировал больной после возвращения, взяты под медицинское наблюдение. Организовано лабораторное обследование. На сегодня ни у кого из них симптомов заболевания не имеется. Риски его распространения отсутствуют.

24 апреля сообщалось, что Роспотребнадзор выявил завозной случай холеры в Московской области. Заболевание было обнаружено у мужчины, вернувшегося из Индии. Биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков заявил тогда же, что риска распространения холеры в России практически нет, так как ее возбудитель очень неустойчив во внешней среде. Он назвал случай выявления холеры чрезвычайным происшествием, так как это особо опасная инфекция, при этом для Индии это не большая редкость, добавил ученый.