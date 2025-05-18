Культурный обман: как мошенники используют «Пушкинскую карту»

В России раскрыли очередную мошенническую схему, связанную с программой «Пушкинская карта». Преступникам удалось похитить из бюджета более 30 млн рублей, рассказали в МВД. «Известия» выяснили, как были устроены махинации и что может грозить фигурантам.

Схема на миллионы

Сотрудники МВД и ФСБ раскрыли мошенническую схему с программой «Пушкинская карта». С ее помощью преступники похитили из бюджета более 30 млн рублей , рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Группировка действовала сразу в нескольких регионах, в том числе в Рязанской и Новосибирской областях. Мошенники регистрировались на платформе «PRO.Культура.РФ» и объявляли о проведении культурных мероприятий, которые на самом деле не проходили. Посетители якобы покупали на них билеты по программе «Пушкинская карта», а деньги за них оседали в карманах фигурантов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По версии следствия, в Рязани одним из организаторов аферы был заведующий отдела местного музея. Он наладил подставную продажу билетов через посредников, а для легализации средств оформил ИП на родственников и знакомых, заключив с ними фиктивные договоры на проведение мероприятий. В результате за год (с апреля 2023-го по май 2024-го) сообщникам удалось похитить и обналичить более 10 млн рублей.

Похожая схема действовала и в Новосибирске. Там трое соучастников продавали билеты на фиктивные экскурсии стоимостью около 4 тыс. рублей каждая — общий ущерб составил более 22,5 млн рублей. Во время обысков полицейские нашли у подозреваемых крупные суммы наличных, технику и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Задержание злоумышленников Фото: t.me/IrinaVolk_MVD

Полицейские возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Как мошенники используют «Пушкинскую карту»

Проект «Пушкинская карта» был запущен в 2021 году. Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может бесплатно оформить карту, на которую каждый год начисляются деньги (5 тыс. рублей) на покупку билетов на мероприятия у партнеров программы: выставки, экскурсии, театральные представления, концерты, мастер-классы и кинопоказы.

С момента запуска программы ее участниками стали 11 млн молодых людей, которые приобрели более 75 млн билетов на общую сумму 36,4 млрд рублей. По данным «Почта Банка», чаще всего школьники и студенты покупали билеты в кино и театры (28%), на выставки и в музеи (21%), на концерты (11%).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Впрочем, популярностью карты пользуются не только у молодежи. На них всё чаще обращают внимание мошенники — как минимум по нескольким причинам. Во-первых, рассказывает «Известиям» юрист, директор исследовательского центра «Аналитика.Бизнес.Право» Венера Шайдуллина, программа получает ежегодное финансирование — на каждой карте ежегодно появляется фиксированная сумма. Во-вторых, карта доступна всем молодым людям от 14 до 22 лет, то есть миллионам потенциальных жертв, людям с низкой финансовой грамотностью. К тому же средства на ней имеют ограниченный срок действия и целевое назначение, что мотивирует держателей потратить их любым способом.

И наконец, по словам адвоката Шона Бетрозова, процесс регистрации мероприятий на платформе «PRO.Культура.РФ» и отчетности по ним бывает недостаточно строгим, что позволяет создавать фиктивные мероприятия и получать средства за неоказанные услуги.

— Сами молодые люди, которые являются целевой аудиторией программы, могут быть менее осведомлены о возможных рисках и легче поддаются на уловки мошенников, — отмечает собеседник «Известий».

Схемы преступников

Преступники используют различные схемы для извлечения выгоды из программы «Пушкинская карта». Одна из распространенных — создание подставных культурных организаций и фиктивных мероприятий на платформе «PRO.Культура.РФ», как вышло в Рязани и Новосибирской области.

— Мошенники регистрируются как организаторы, анонсируют несуществующие мероприятия и продают билеты на них. Средства, поступающие от продажи, обналичиваются через подконтрольные организации. В некоторых случаях билеты приобретаются с использованием «Пушкинских карт» реальных пользователей, которые могут быть вовлечены в схему или не осознавать ее незаконность, — рассказывает Шон Бетрозов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Другая схема, по словам Венеры Шайдуллиной, связана с предложениями обналичивания средств с «Пушкинской карты». Она работает так: пользователь покупает билет на культурное мероприятие, после чего возвращает его, а мошенник получает возврат денег на свой счет. При этом молодому человеку выплачивается лишь часть суммы (обычно 30–50%) либо не выплачивается ничего.

Также регулярно фиксируются случаи перепродажи билетов, приобретенных по «Пушкинской карте», что является нарушением условий программы. Например, билеты на спектакли или концерты, купленные по карте и часто по сниженной цене, перепродаются за наличные, что противоречит целевому назначению средств.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В схемах могут участвовать разные категории лиц. Организаторами часто становятся те, кто имеет опыт в сфере культуры или образования и может использовать знания и связи для создания фиктивных мероприятий. Также вовлекаются ИП, зарегистрированные на подставных лиц, через которых обналичиваются средства.

Обычные пользователи карты также могут нарушать закон — сознательно или по незнанию. «Пушкинская карта» является именной и предназначена исключительно для использования ее владельцем. Любые попытки передачи карты, ее продажи или использования не по назначению считаются нарушением условий программы и могут повлечь за собой административную или уголовную ответственность, напоминают эксперты.

Наказания за нарушения

Как объясняет Шон Бетрозов, в зависимости от характера и масштаба нарушения за злоупотребления с «Пушкинской картой» предусмотрены различные меры ответственности.

Если действия квалифицируются как мошенничество в особо крупном размере, то, согласно ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, виновным грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей. Такие наказания применяются к организаторам схем, которые похищают значительные суммы бюджетных средств через фиктивные мероприятия и обналичивание средств.

Оглашение приговора по делу о хищении денег в программе «Пушкинская карта» в Басманном суде Москвы Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В случаях, когда действия подпадают под ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей, обязательных работ до 480 часов или ограничения свободы до четырех лет.

— Эта статья может применяться к пользователям карты, которые сознательно участвуют в схемах обналичивания или передают карту третьим лицам, — поясняет собеседник «Известий».

Кроме того, за административные правонарушения, такие как передача карты другому лицу или ее продажа, могут применяться меры ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ. Например, ст. 7.27.1 КоАП РФ предусматривает штрафы за мелкое хищение или причинение имущественного вреда путем обмана.

В России уже вскрывались масштабные схемы мошенничества, связанные с «Пушкинскими картами». Так, в декабре прошлого года Басманный суд приговорил к срокам от четырех до шести лет двух предпринимателей и студента МГИМО. Они арендовали в Москве площадки и устраивали там концерты, билеты на которые покупали подставные лица, и «заработали» так более 200 млн рублей. Помимо отбытия срока соучастники должны будут компенсировать ущерб.

Обвиняемые в хищении 200 млн через «Пушкинские карты» в Басманном суде Москвы Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В ноябре прошлого года за подобные деяния задержали жителя Калининграда, который смог похитить более 13 млн рублей, а в марте 2025-го — группу москвичей, которые продали более 300 фиктивных билетов по «Пушкинским картам», получив за это более 1 млн рублей.

Механизмы контроля

Государственный контроль за реализацией программы «Пушкинская карта» осуществляется в первую очередь Министерством культуры РФ и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, поскольку именно они курируют проект, обеспечивая как содержание (мероприятия), так и техническую реализацию (цифровая платформа). Также в механизм контроля вовлечены казначейские органы, осуществляющие расчеты, и операторы, такие как «Почта Банк», эмитирующие саму карту.

Формально система контроля включает проверку аккредитации учреждений культуры, регистрацию мероприятий через платформу «PRO.Культура.РФ», а также отчетность по посещаемости. Однако на практике эти меры могут быть недостаточными, говорит адвокат Шон Бетрозов.

— Наиболее уязвимое звено в системе «Пушкинской карты» — это слабая идентификация факта реального посещения мероприятия, за которое государство уже заплатило. Эту брешь можно закрыть технологически, внедрив более строгие механизмы верификации и контроля, — уверен собеседник «Известий».

Во-первых, считает он, можно было бы реализовать QR-кодовую идентификацию с геолокацией, при которой доступ к мероприятию возможен только при физическом присутствии пользователя на конкретной локации в определенное время. Применение этой технологии, уже реализованное в других сервисах, способно сократить фиктивные посещения практически до нуля.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Кроме того, в школах и вузах, участвующих в программе, можно было бы организовать разъяснительные семинары для пользователей карт о недопустимости обналичивания и ответственности. Молодежь должна четко понимать, что «подработка» через карту — это уголовное преступление. Внедрение таких мер не требует масштабного финансирования, но существенно усилит барьер для мошенников, — заключает собеседник «Известий».

«Известия» запросили комментарий Министерства культуры и «Почта Банка» о возможных имеющихся уязвимостях и мерах по их устранению, но на момент публикации материала ответ получен не был.