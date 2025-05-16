В свободном уходе: как опасной игрой для детей пользуются мошенники

В родительских чатах и соцсетях весной 2025 года всё активнее обсуждается якобы набирающая популярность опасная игра-испытание «Исчезни на сутки». Некоторые комментаторы уже сравнивают ее с привлечением детей в сообщества вроде «Синего кита». Представители Роскомнадзора и волонтеры поисковых отрядов призвали спокойнее относиться к подобным сообщениям — они не отмечают роста числа деструктивных сообщений в соцсетях или заявлений о пропаже детей. Но ряд экспертов всё же указывают на опасность этой игры — в частности, мошенники могут использовать ее, чтобы создавать ситуацию мнимого похищения и вымогать у родителей «выкуп». О других потенциальных рисках распространения игры и способах уберечь от нее детей — в материале «Известий».

Реальные случаи игры

Весной 2025 года в родительских чатах и СМИ всё чаще появляются сообщения об опасной подростковой игре «Исчезни на сутки». Она сводится к тому, что ребенок уходит из дома, не предупредив родителей, и не выходит на связь в течение суток. Его местонахождение могут знать только друзья. После ребенок возвращается домой и сообщает в соцсетях и мессенджерах, что «выиграл». Якобы некие кураторы обещают за участие в таком челлендже призы — видеоигры или аксессуары для гаджетов.

Один из последних резонансных случаев произошел в марте этого года: в Северодвинске пропали два брата 11 и 13 лет. Весь город искал мальчишек, а они сами вернулись домой на следующий день. О том, что дети участвовали в игре «Исчезни на сутки», вскоре сообщил Telegram-канал INFOnoVel.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом сама игра не нова. Первое упоминание о ней в СМИ можно найти еще в сообщениях от 2017 года. Тогда в Ростовской области пропал 12-летний мальчик. Ребенка искали все: родители, школьники, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Спустя сутки он объявился живым и невредимым.

После этого случая про игру не вспоминали почти год, пока в январе 2018 года в Москве опять не пропал 12-летний мальчик. Родители распечатали ориентировки, волонтеры и полиция прочесывали местность, а ребенок всё это время прятался в подъезде дома в соседнем районе.

В 2022 году история повторилась в Иркутской области, где из дома ушел 13-летний мальчик. После этого случая комиссия по делам несовершеннолетних администрации области заявила, что среди детей набирает популярность новая опасная игра.

В ноябре 2023 года история повторилась в Воронеже с 14-летним подростком.

Что говорят волонтеры по поиску пропавших

В пресс-службе Роскомнадзора в ответ на запрос «Известий» сообщили, что обращений по поводу указанной игры в ведомство не поступало.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Ведомство провело мониторинг по этому инфоповоду: призывов деструктивного характера не выявлено. Большинство публикаций по этой теме носят информационный или воспитательный характер, предостерегая детей и родителей от участия в подобных играх», — заключили в РКН.

Справка «Известий» В Роскомнадзоре также сообщили, что с начала 2025 года пресекли распространение 13,8 тыс. материалов, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия, и 11 тыс. материалов, носящих суицидальный контент. В 2024 году ведомством было пресечено распространение 67,2 тыс. таких материалов. Из них 33,2 тыс. вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия и 34 тыс. носящих суицидальный контент.

Нынешняя волна интереса в мессенджерах к этой игре возникла после поста в одном из крупных Telergam-каналов с аудиторией более 600 тыс. человек. Там утверждалось: «Игра представляет собой своего рода эстафету: после завершения одного раунда в нее вступает новый участник». Впрочем, администраторы канала никаких подробностей не предоставили. Более того, по данным «Известий», Роскомнадзор связывался с авторами упомянутого сообщения, но они не ответили на запрос.

Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт»

Корреспондент «Известий» нашел множество групп в популярных мессенджерах с призывами поиграть в прятки, но ни одна из них не призывала пропадать на 24 часа. Некоторые рассказы о деструктивном челлендже ведут к российской стелс-игре Schoolboy Runaway, которая вышла в 2024 году и якобы учит детей убегать из дома. После прохождения определенных этапов дети получают ссылки на Telegram-каналы и QR-коды, где всё уже переходит в более серьезное русло, предупреждает «Вестник киберполиции России». Корреспондент «Известий» решил лично пройти эту игру, но никаких ссылок на Telegram-каналы и QR-коды не получил.

Тем не менее список пагубных «развлечений» для детей постоянно пополняется через закрытые Telegram-чаты, заверили «Известия» в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Бывший сотрудник уголовного розыска, а ныне частный детектив Вячеслав Деминов в разговоре с «Известиями» сообщил, что ежедневно «создается множество групп [для подростков], в которых ставятся [опасные] задания, и тут же группы уничтожаются», поэтому отследить их нельзя, а действия злоумышленников направлены на притупление внимания.

При этом в пресс-службе поискового движения «ЛизаАлерт» назвали слухом сообщения о многочисленных исчезновениях детей, якобы играющих в «Исчезни на сутки». По данным поисковиков, им за 2024 год подали 10,8 тыс. заявок об исчезновении детей в возрасте до 17 лет. Подавляющее большинство из них найдены живыми, менее 1% — погибшими, и менее 1% не найдены по сей день. По состоянию на 30 апреля 2025 года подано 3350 заявок о пропаже детей. То есть роста не наблюдается.

Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт»

В свою очередь, инструктор по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Сергей Носов в своем Telegram-канале заявил, что игра не просто существует, но и вышла на новый уровень.

«Родителям стоит быть внимательнее к интернет-сообществам, в которых состоят их дети, а также предупредить детей об опасности подобных игр», — написал Носов.

Также эксперт отметил, что в ходе игры ребенок может зайти в неблагополучный район, где его могут ограбить или избить, а зимой подобные челленджи могут привести к обморожению.

Кто может воспользоваться игрой «Исчезни на сутки»

Психолог Сергей Корольков уверен, что такие игры выгодны многим «маргинальным элементам общества».

«Во-первых, это различные педофилы и извращенцы. Во-вторых, асоциальные элементы, будь то преступники, которые могут подобным образом либо вовлекать детей в преступную деятельность, либо заставить ребенка совершить пару проступков, а затем шантажировать ребенка», — рассуждает эксперт.

Вячеслав Деминов уверен, что игра может быть и первым шагом вербовки, с помощью которой детей проверяют на внушаемость.

— Когда я разрабатывал одну секту, нашел центр за рубежом, где есть специальный отдел, который внимательно смотрит за эффектом вот таких вот «игр», а также разрабатывает новые методики управляемости молодежи, — вспомнил Деминов.

Фото: Global Look Press/Florian Kopp

По его словам, основная задача таких «игр» — охватить как можно больше людей.

— Если ребенок поддался на провокацию, то он переходит на следующий этап. Конечно, связываются не с каждым участником. Но важно не это — масса, которая выполняет эти условия, уже создана. И по итогу мы имеем большое количество людей, потенциально находящихся под вербовкой, — уверен Деминов.

Эксперт отметил, что шумихой вокруг игры пользуются и мошенники, которые выходят на несовершеннолетних в социальных сетях, предлагают сыграть, а в качестве мер безопасности просят контакты родных и друзей, чтобы связаться.

— На деле же все мы понимаем, чем это заканчивается. Ребенок сбегает, а мошенники звонят родителям и сообщают: «Ваш ребенок у нас», — и требуют выкуп, — объяснил эксперт.

После этого аферисты используют полученную от детей информацию о месте работы родителей и сразу же корректируют свои действия, чтобы получить максимальный выкуп за мнимое похищение.

Как защитить детей от опасных игр

Дети могут включаться в различные опасные социальные игры по нескольким причинам. Во-первых, потому что игровая деятельность в этом возрасте — ведущая. А новые интересные игры всегда увлекательны, говорит психолог Сергей Корольков.

По его словам, еще одним стимулом является социальное окружение. Если один или несколько детей в компании расскажут о новой игре, то другие могут заинтересоваться. Третья причина — материальный интерес. Когда детям обещают шанс выиграть приставку или другие гаджеты, которые родители не хотят или не спешат покупать, это мощный стимул.

— В этом возрасте критическое мышление у детей практически отсутствует. Им банально не придет в голову, что всё, что пишут и обещают незнакомые дяди, — это обман. Дети весьма доверчивы, — отметил психолог.

Фото: Global Look Press/Annette Riedl

Эксперт отметил: чтобы обезопасить ребенка от деструктивных игр, нет волшебной таблетки.

— Запреты не помогут. В первую очередь профилактикой являются регулярные беседы с ребенком о его безопасности: в интернете могут обмануть; не все, с кем общаешься, друзья; что дома его всегда поддержат и помогут и что родители могут беспокоиться, если он пропадет, — резюмировал психолог.

Если вы не можете дозвониться до ребенка и подозреваете, что он пропал, не ждите и начинайте поиски, советуют эксперты. Необходимо проверить места, где он обычно гуляет, обзвонить друзей. Если это не принесло результатов, следует обратиться в полицию с заявлением о пропаже, на горячую линию «ЛизаАлерт», подключить к поискам как можно больше людей, особенно тех, кто знает пропавшего в лицо: родственников, знакомых, друзей, коллег, соседей.

Следует помнить: нет правила, согласно которому якобы стоит ждать трое суток, прежде чем подавать заявление об исчезновении ребенка, как нет и наказания за «ложное» заявление. Иными словами, никто вас не оштрафует, если пропавший ребенок найдется через сутки.