Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио указал на отсутствие завышенных ожиданий США от переговоров РФ и Украины
Мир
Военные Пакистана и Индии договорились о снижении напряженности
Политика
Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР
Мир
Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Мир
В МИД РФ указали на отсутствие предложений возобновить работу Совета РФ – НАТО
Мир
Китай заявил о готовности военных углублять стратегическое взаимодоверие с РФ
Общество
«Эксмо» отправило партнерам список книг с пропагандой ЛГБТ для изъятия из продажи
Мир
СМИ сообщили о страхе ЕС перед альянсом Румынии и Венгрии против помощи Украине
Мир
США ввели исключения из антироссийских санкций для КТК и «Тенгизшевройл»
Мир
Купленная за $27 гарвардская копия Великой хартии вольностей оказалась оригиналом
Мир
Сийярто заявил об усилении антивенгерской пропаганды на Украине
Наука и техника
Летающего робота-доставщика и новые беспилотники представили на HeliRussia
Мир
Мерц не исключил в новом пакете санкций ЕС пункта о замороженных активах РФ
Спорт
«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в суперфинал Кубка России
Мир
США ввели санкции против высокопоставленных чиновников «Хезболлы»

Подслушайте сообщение: мошенники стали имитировать свое разоблачение

Почему нельзя терять бдительность, даже если догадался, что звонят аферисты
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мошенники усложнили стандартную схему обмана россиян и ввели туда новый этап. Сначала они звонят от имени курьеров, подражая неопытным обманщикам. А затем, делая вид, что забыли отключить микрофон, обсуждают «план развода». После с жертвой связываются от имени Роскомнадзора и уже звучат убедительно, а далее выманивают настоящий код для входа в онлайн-банк. О новой схеме «Известиям» рассказали в Ассоциации развития финграмотности, ее появление подтвердили в банках. Из-за удлиненной цепочки люди теряют бдительность и могут в итоге лишиться денег на счете. Как не стать жертвой такой «многоходовки» и почему опасно разыгрывать самих жуликов — в материале «Известий».

Как и зачем мошенники выдают себя за дилетантов

Новая усложненная схема обмана работает в три этапа. На первом из них на телефон или в мессенджер человека поступает звонок якобы от курьера, рассказали «Известиями» в Ассоциации развития финграмотности (АРФГ). Потенциальной жертве сообщают, что доставлена некая посылка и, чтобы ее получить, нужно назвать СМС-код, который параллельно со звонком приходит на телефон с неизвестного номера.

— Затем лжекурьер просит подождать на линии и якобы случайно забывает отключить микрофон, чтобы человек продолжал его слышать. На этом этапе на том конце провода эмоционально обсуждают с «подельниками», что нужно срочно взломать аккаунт человека на «Госуслугах». Любитель пранка ждет развития событий, чувствуя себя в полной безопасности, ведь он знает об обмане, — продолжили в АРФГ.

Однако спустя минуту разговор прерывается голосом автоответчика, который сообщает, что разговор прерван Роскомнадзором, и предлагает перезвонить по официальному номеру ведомства. Человек кладет трубку.

— И через две-три минуты ему перезванивают якобы из РКН с сообщением: «Роскомнадзор заметил подозрительный звонок на ваш номер», называя время и длительность звонка. Параллельно во время этого разговора приходит СМС из банка с кодом для входа онлайн-банк, который «оператор РКН» и пытается выведать. Это тоже мошенники, однако фейковый сотрудник ведомства звучит уже убедительнее, — пояснили в ассоциации.

Больше не звонит: как мошенники используют отключение Skype
Эксперты посоветовали не открывать письма от «службы поддержки»

В итоге, если человек уже потерял бдительность, он может сообщить мошенникам код из СМС, и те получат доступ к счету. Далее он рискует потерять средства, а также на него могут взять кредиты. «Известия» направили запрос в Роскомнадзор о том, известно ли в службе об этой схеме.

Ее появление «Известиям» подтвердили в банке «Дом.РФ». Там предупредили, что нужно быть готовым и к тройному обзвону.

— Мы сталкивались со схемами двойного и тройного созвона, например, под видом сотрудников банка, правоохранительных органов и ЦБ, — прокомментировал аферу вице-президент по информационной безопасности банка Дмитрий Никишов.

Многоэтапные схемы-гибриды, в которых совмещают несколько известных сценариев, совершенствуются постоянно, также обратили внимание в Сбербанке и ВТБ.

Чем может обернуться взаимодействие с аферистами

Любое взаимодействие с мошенниками дает им информацию для корректировки схем и приемов воздействия на тех, кому они станут звонить в будущем, предупредили в АРФГ.

— Абсолютно неуязвимых к социальной инженерии людей не существует, и, если разговаривать с мошенниками, то стать их жертвой — лишь вопрос времени. Поэтому единственно правильная реакция на такой звонок — это положить трубку, как только стало понятно, что вам звонит злоумышленник, — рекомендуют в ассоциации.

Схемы, рассчитанные на любителей поговорить с мошенниками, сконструированы так, чтобы усыпить бдительность самонадеянных людей, уверенных в своей безопасности, потому что они раскусили злоумышленников, отметила замгендиректора АРФГ Ирина Маслова. Если говорить с преступниками, то можно раскрыть информацию, которую они в дальнейшем используют для подбора легенды и подхода, чтобы втереться в доверие.

Вывести потенциальную жертву на эмоции, заставить волноваться — ключевая цель мошенников, подчеркнул генеральный директор SafeTech Group Денис Калемберг. При этом чем длиннее схема, тем больше вероятности, что человек потеряет бдительность и в итоге раскроет нужные злоумышленникам данные.

— В многоходовых схемах, как правило, присутствует одноразовый код, часто фейковый. Люди привыкли, что с помощью него можно получить доступ к аккаунтам и счетам, и от мысли о «взломе» начинается паника. Всё это делается ради второго этапа, когда на помощь приходит «спаситель», которому нужно срочно передать деньги, чтобы защитить их от мошенников, — заключил Денис Калемберг.

Как защититься от мошенников

Главная рекомендация — никогда и никому не сообщайте код из СМС и сохраняйте спокойствие, напомнил Денис Калемберг. Не нужно пытаться переиграть мошенников, достаточно просто повесить трубку. От скачивания неизвестных приложений из непроверенных источников тоже стоит отказаться.

Чтобы не допустить утечки данных, важно не сообщать посторонним людям личные и финансовые сведения, под каким бы предлогом или каким бы способом (телефонный звонок, сайт, электронное письмо) их ни пытались узнать, посоветовали в Банке России.

— При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на банковском счете необходимо самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты, — рекомендует ЦБ.

Не стать жертвой мошенников помогут проявление критического мышления и исключение поспешных действий, подытожили в банке «Дом.РФ».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025