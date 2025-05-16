Подслушайте сообщение: мошенники стали имитировать свое разоблачение

Мошенники усложнили стандартную схему обмана россиян и ввели туда новый этап. Сначала они звонят от имени курьеров, подражая неопытным обманщикам. А затем, делая вид, что забыли отключить микрофон, обсуждают «план развода». После с жертвой связываются от имени Роскомнадзора и уже звучат убедительно, а далее выманивают настоящий код для входа в онлайн-банк. О новой схеме «Известиям» рассказали в Ассоциации развития финграмотности, ее появление подтвердили в банках. Из-за удлиненной цепочки люди теряют бдительность и могут в итоге лишиться денег на счете. Как не стать жертвой такой «многоходовки» и почему опасно разыгрывать самих жуликов — в материале «Известий».

Как и зачем мошенники выдают себя за дилетантов

Новая усложненная схема обмана работает в три этапа. На первом из них на телефон или в мессенджер человека поступает звонок якобы от курьера, рассказали «Известиями» в Ассоциации развития финграмотности (АРФГ). Потенциальной жертве сообщают, что доставлена некая посылка и, чтобы ее получить, нужно назвать СМС-код, который параллельно со звонком приходит на телефон с неизвестного номера.

— Затем лжекурьер просит подождать на линии и якобы случайно забывает отключить микрофон, чтобы человек продолжал его слышать. На этом этапе на том конце провода эмоционально обсуждают с «подельниками», что нужно срочно взломать аккаунт человека на «Госуслугах». Любитель пранка ждет развития событий, чувствуя себя в полной безопасности, ведь он знает об обмане, — продолжили в АРФГ.

Однако спустя минуту разговор прерывается голосом автоответчика, который сообщает, что разговор прерван Роскомнадзором, и предлагает перезвонить по официальному номеру ведомства. Человек кладет трубку.

— И через две-три минуты ему перезванивают якобы из РКН с сообщением: «Роскомнадзор заметил подозрительный звонок на ваш номер», называя время и длительность звонка. Параллельно во время этого разговора приходит СМС из банка с кодом для входа онлайн-банк, который «оператор РКН» и пытается выведать. Это тоже мошенники, однако фейковый сотрудник ведомства звучит уже убедительнее, — пояснили в ассоциации.

В итоге, если человек уже потерял бдительность, он может сообщить мошенникам код из СМС, и те получат доступ к счету. Далее он рискует потерять средства, а также на него могут взять кредиты. «Известия» направили запрос в Роскомнадзор о том, известно ли в службе об этой схеме.

Ее появление «Известиям» подтвердили в банке «Дом.РФ». Там предупредили, что нужно быть готовым и к тройному обзвону.

— Мы сталкивались со схемами двойного и тройного созвона, например, под видом сотрудников банка, правоохранительных органов и ЦБ, — прокомментировал аферу вице-президент по информационной безопасности банка Дмитрий Никишов.

Многоэтапные схемы-гибриды, в которых совмещают несколько известных сценариев, совершенствуются постоянно, также обратили внимание в Сбербанке и ВТБ.

Чем может обернуться взаимодействие с аферистами

Любое взаимодействие с мошенниками дает им информацию для корректировки схем и приемов воздействия на тех, кому они станут звонить в будущем, предупредили в АРФГ.

— Абсолютно неуязвимых к социальной инженерии людей не существует, и, если разговаривать с мошенниками, то стать их жертвой — лишь вопрос времени. Поэтому единственно правильная реакция на такой звонок — это положить трубку, как только стало понятно, что вам звонит злоумышленник, — рекомендуют в ассоциации.

Схемы, рассчитанные на любителей поговорить с мошенниками, сконструированы так, чтобы усыпить бдительность самонадеянных людей, уверенных в своей безопасности, потому что они раскусили злоумышленников, отметила замгендиректора АРФГ Ирина Маслова. Если говорить с преступниками, то можно раскрыть информацию, которую они в дальнейшем используют для подбора легенды и подхода, чтобы втереться в доверие.

Вывести потенциальную жертву на эмоции, заставить волноваться — ключевая цель мошенников, подчеркнул генеральный директор SafeTech Group Денис Калемберг. При этом чем длиннее схема, тем больше вероятности, что человек потеряет бдительность и в итоге раскроет нужные злоумышленникам данные.

— В многоходовых схемах, как правило, присутствует одноразовый код, часто фейковый. Люди привыкли, что с помощью него можно получить доступ к аккаунтам и счетам, и от мысли о «взломе» начинается паника. Всё это делается ради второго этапа, когда на помощь приходит «спаситель», которому нужно срочно передать деньги, чтобы защитить их от мошенников, — заключил Денис Калемберг.

Как защититься от мошенников

Главная рекомендация — никогда и никому не сообщайте код из СМС и сохраняйте спокойствие, напомнил Денис Калемберг. Не нужно пытаться переиграть мошенников, достаточно просто повесить трубку. От скачивания неизвестных приложений из непроверенных источников тоже стоит отказаться.

Чтобы не допустить утечки данных, важно не сообщать посторонним людям личные и финансовые сведения, под каким бы предлогом или каким бы способом (телефонный звонок, сайт, электронное письмо) их ни пытались узнать, посоветовали в Банке России.

— При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на банковском счете необходимо самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты, — рекомендует ЦБ.

Не стать жертвой мошенников помогут проявление критического мышления и исключение поспешных действий, подытожили в банке «Дом.РФ».