Делегации России и Украины взяли паузу в переговорах в Стамбуле

Делегации России и Украины сделали паузу в переговорах в Стамбуле. Об этом 16 мая сообщил источник «Известий».

Отмечается, что диалог между представителями стран продлился около 1 часа 50 минут.

Переговоры России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле начались ранее в этот день.

Российская делегация состоит из помощника президента РФ Владимира Мединского, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина, начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и заместителя министра обороны Александра Фомина.

До этого в Стамбуле прошли переговоры американской, турецкой и украинской сторон по вопросу конфликта на Украине. Их беседа длилась около часа.

В этот день министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что страна готова к полному и безусловному прекращению огня, а также к прямым переговорам на высоком уровне.

Накануне Мединский отметил, что российская делегация в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Он считает, что группа обладает всеми необходимыми навыками и полномочиями для участия в переговорах.