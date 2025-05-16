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Глава минобороны Украины заявил о готовности к прекращению огня

Умеров: Украина готова к полному и безусловному прекращению огня
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Фото: REUTERS/Stringer
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Украина готова к полному и безусловному прекращению огня, а также к прямым переговорам на высоком уровне. Об этом 16 мая сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.

«Скоординировали наши позиции с коллегами перед сегодняшней встречей с российской делегацией в Стамбуле. Украинская сторона подтвердила свою приверженность мирным усилиям, подчеркивая конструктивные шаги, сделанные в последние недели и месяцы», — сказал Умеров, слова которого приводит телеканал «Мы — Украина».

По его словам, мира можно достичь, если российская сторона тоже будет готова к полному прекращению огня и гуманитарным шагам.

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Ранее в этот день в Стамбуле начались переговоры американской, турецкой и украинской делегаций по вопросу конфликта на Украине. В них участвовали госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава МИД Турции Хакан Фидан и глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак. Примерно через час трехсторонние переговоры завершились.

После этого российская и украинская делегации прибыли на место переговоров по урегулированию конфликта во дворец Долмабахче в Стамбуле. По словам корреспондента «Известий», рядом с дворцом дежурят военные, а также многочисленные представители прессы.

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