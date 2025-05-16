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Политолог объяснил участие Турции в переговорах России и Украины

Политолог Асафов: переговоры России и Украины дают Эрдогану политические очки
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Политолог Александр Асафов выразил мнение, что участие президента Турции Реджепа Эрдогана в переговорах России и Украины в качестве посредника приносит ему дополнительные политические очки.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 16 мая, эксперт указал на то, что участие Турции в этом процессе довольно бессмысленно, но в качестве представителя нейтральной площадки это вполне допустимо.

«Я считаю, что конфигурации встреч не конечны, а возможны сюрпризы, потому что присутствуют где-то за кадром американцы, которые в любой момент смогут подключиться», — добавил Асафов.

Стамбул 2.0: что известно о переговорах России и Украины 16 мая
Встречи пройдут в два этапа

16 мая в Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. До начала переговоров он провел встречу с представителями США.

Также в состав российской делегации вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. По словам Мединского, российская делегация настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Он считает, что группа обладает всеми необходимыми навыками и полномочиями для участия в переговорах.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил со вступительным словом. По его словам, Анкара искренне верит, что стамбульская встреча сможет привести к миру, если обе стороны будут придерживаться конструктивного подхода, сообщает ИА Регнум. Также он отметил, что эта встреча определит встречу лидеров двух стран, уточняет RT.

За столом со стороны России находятся девять представителей, со стороны Украины — 11, отмечает 360.ru. Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле проходят в закрытом режиме, без прессы, отмечает НСН. Журналистов попросили выйти из зала после приветственной речи турецкой стороны, сообщает сайт kp.ru.

До этого в Стамбуле прошли переговоры американской, турецкой и украинской сторон. Последний раз делегации РФ и Украины встречались также в Стамбуле весной 2022 года. Российскую делегацию, как и сейчас, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

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