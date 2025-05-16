В ЕС заявили о намерении отпугнуть инвесторов от проектов «Северных потоков»
Пункт о газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», который хотят внести в следующий пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), будет нацелен на то, чтобы трубопроводы уже не были восстановлены, а инвесторы не захотели вкладывать средства для их ввода в эксплуатацию. Об этом 16 мая рассказала официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо.
«Мы не знаем, что произойдет. «Северный поток – 1» может быть восстановлен. «Северный поток – 2» может, теоретически, получить лицензию. Идея заключается в том, чтобы отбить желание или интерес со стороны инвесторов использовать «Северный поток» в будущем», — заявила Пиньо на брифинге в Брюсселе. Трансляция велась на сайте аудиовизуальной службы Еврокомиссии.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также заявила, что в следующем пакете санкций Евросоюз может понизить потолок цен на российскую нефть и усилить при этом ограничения против финансового сектора РФ. Также он будет включать в себя санкции в отношении «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2».
Немецкая газета Berliner Zeitung 13 мая сообщила, что власти США поддерживают возобновление поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток – 2». Издание отметило, что американские компании могли бы приобрести доли в обоих «Северных потоках» или же покупать российский газ, перепродавая его затем Европе.
До этого, 25 апреля, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал возможное восстановление трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» вопросом политической воли властей Германии и США. По словам Нечаева, среди новой американской администрации много бизнесменов, которые знают толк в экономике и могут заниматься сделкой по восстановлению «Северных потоков».
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен 15 мая заявила, что Европейский союз немедленно начнет разрабатывать 18-й пакет санкций против России, отметив, что принятие 17-го пакета был абсолютно правильным решением. Послы стран ЕС 14 мая согласовали 17-й пакет санкций в отношении РФ.