В ФРГ сообщили о желании США возобновить поставки газа по «Северному потоку — 2»
Власти США поддерживают возобновление поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток — 2». Об этом 13 мая пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
Как указывает издание, американские компании могли бы приобрести доли в обоих «Северных потоках» или же покупать российский газ, перепродавая его затем Европу. Такая политика Вашингтона приведет к возвращению российских углеводородов на европейский рынок и создаст новую прибыльную сферу бизнеса для США.
«США долгое время боролись с «Северным потоком — 2», а теперь сами будут торговать российским газом, — и тем самым косвенно делать то, в чем много лет обвиняют Европу», — говорится в материале.
Ранее, 25 апреля, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал возможное восстановление трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» вопросом политической воли властей Германии и США. По словам Нечаева, среди новой американской администрации много бизнесменов, которые знают толк в экономике и могут заниматься сделкой по восстановлению «Северных потоков».
Позднее, 12 мая, СМИ сообщили, что стоимость газа в европейских странах выросла на фоне угроз со стороны руководства Евросоюза (ЕС) об ужесточении санкций против России. Уточняется, что фьючерсы голландской биржи газа TTF подорожали на 3,5% до €35,83 за МВт-ч.