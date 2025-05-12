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WSJ узнала о росте цен на газ в ЕС из-за угрозы введения антироссийских санкций

WSJ: цены на газ в ЕС растут на фоне угрозы введения новых антироссийских санкций
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Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
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Стоимость газа в европейских странах выросла на фоне угроз со стороны руководства Евросоюза (ЕС) об ужесточении санкций против России. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Уточняется, что фьючерсы голландской биржи газа TTF подорожали на 3,5% до €35,83 за МВт-ч.

Ранее издание сообщало, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц обсудили возможную блокировку газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) в качестве попытки оказать давление на РФ в случае, если Москва откажется от 30-дневного перемирия с Украиной.

Топливный баг: ЕС может пересмотреть позицию отказа от газа из РФ
Еврокомиссия уже отложила публикацию дорожной карты окончательного прекращения поставок из России

Агентство Bloomberg 5 мая сообщило, что Еврокомиссия намерена предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года. Уточнялось, что данную меру страны Европы собираются предпринять из-за стремления разорвать отношения с Россией, которая когда-то была их крупнейшим поставщиком энергоносителей.

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