WSJ узнала о росте цен на газ в ЕС из-за угрозы введения антироссийских санкций
Стоимость газа в европейских странах выросла на фоне угроз со стороны руководства Евросоюза (ЕС) об ужесточении санкций против России. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Уточняется, что фьючерсы голландской биржи газа TTF подорожали на 3,5% до €35,83 за МВт-ч.
Ранее издание сообщало, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц обсудили возможную блокировку газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) в качестве попытки оказать давление на РФ в случае, если Москва откажется от 30-дневного перемирия с Украиной.
Агентство Bloomberg 5 мая сообщило, что Еврокомиссия намерена предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года. Уточнялось, что данную меру страны Европы собираются предпринять из-за стремления разорвать отношения с Россией, которая когда-то была их крупнейшим поставщиком энергоносителей.