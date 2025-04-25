Посол РФ в ФРГ допустил возможность сделки с США по ремонту «Северных потоков»
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев 25 апреля назвал возможное восстановление трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» вопросом политической воли властей Германии и США.
«Что касается возможностей их (трубопроводов. — Ред.) оживить, то таковые есть у нас на этот счет, ведь квалификации наших специалистов — очень высокого класса. А всё остальное — вопрос политической воли и реальных конкретных договоренностей», — сказал Нечаев «РИА Новости».
Также по словам посла, среди новой администрации США много бизнесменов, которые знают толк в экономике и могут заниматься сделкой по восстановлению «Северных потоков».
Ранее, 3 марта, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» не является точкой интереса для государств Евросоюза (ЕС). По ее словам, он не позволяет диверсифицировать источники энергии объединения.
Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. На трубопроводах были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. На месте аварии нашли следы взрывчатки. Россия добивается международного расследования терактов. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что за взрывы несет ответственность ЦРУ.