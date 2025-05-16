Глава Еврокомиссии пригрозила снижением «потолка» цен на нефть из РФ
Евросоюз может понизить «потолок» цен на российскую нефть и усилить при этом санкции против финансового сектора РФ. Об этом заявила 16 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Этот пакет будет включать, например, санкции в отношении «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2». Он будет включать <...> снижение предельного уровня цен на нефть и усиление санкций в отношении финансового сектора в России», — цитирует ее слова Reuters.
Также, по ее словам, ЕС намерен ввести санкции в отношении нефтяных танкеров.
В этот же день сообщалось, что страны Евросоюза (ЕС) рассматривают инициативу по введению полного торгового эмбарго против России. По данным Politico, очередные ограничения против Москвы будут обсуждаться на заседании Европейского политического сообщества в албанском Тиране, в котором примут участие Великобритания и Украина.
Ранее, 14 мая, глава ЕК заявила, что в 17-й пакет антироссийских санкций включает 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами других стран. Уточнялось, что танкерам, которые внесены в черный список, запретят входить в порты ЕС.