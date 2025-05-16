В МО Белоруссии заявили о плане укреплять оборону вместе с Россией
Белоруссия и Россия определили шаги для укрепления оборонного потенциала, необходимого в случае агрессии. Об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин на переговорах с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым.
«Мы согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания», — цитирует слова Хренина минобороны Белоруссии в Telegram-канале.
Кроме того, он отметил, что страны примут необходимые меры реагирования, если будут любые посягательства на Белоруссию и Россию.
Ранее в этот же день Минобороны РФ объявило о переговорах Белоусова с военно-политическим руководством Белоруссии. Сообщалось, что глава ведомства республики лично встретил российского коллегу по прибытии.
Помимо этого, 16 мая в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко министр обороны РФ подчеркнул, что страны должны начать укрепление общего оборонного пространства. Также белорусский лидер выразил благодарность России за поставки техники, в том числе военных самолетов и вертолетов.