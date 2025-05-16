Белоусов заявил о необходимости укрепления оборонного пространства с Белоруссией

Россия и Белоруссия должны начать укрепление общего оборонного пространства. Об этом заявил 16 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Россия и Беларусь не просто союзники. У нас общее оборонное пространство, которое мы укрепляем в силу очень сложной международной обстановки. Обязаны укреплять как можно быстрее», — цитирует слова главы ведомства РФ Telegram-канал БелТА.

Президент Белоруссии поблагодарил Россию за поставки, в том числе военных самолетов и вертолетов. Также он подчеркнул, что руководство страны работает над перспективными видами вооружений, согласно разработанному с Россией плану.

«Реализуем замысел, который мы обсуждали с [президентом РФ] Владимиром Путиным по размещению здесь самых передовых видов оружия для обороны. В том числе «Орешник» и так далее. Мы здесь значительно продвинулись», — сказал Лукашенко.

Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщило, что Белоусов прибыл в Белоруссию для переговоров с военным руководством страны.