Белоусов прибыл в Белоруссию для переговоров с военным руководством страны
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проведет переговоры с военно-политическим руководством Белоруссии. Об этом 16 мая сообщило Минобороны РФ.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Республику Беларусь с рабочим визитом», — следует из публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин лично встретил российского коллегу.
По итогам проходивших 13 марта переговоров президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности. Помимо этого, главы государств подписали соглашение, которое предусматривает взаимную защиту от преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.