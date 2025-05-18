Ученое поле: новое применение кораблей Маска и вакцина от аллергии на кошек
Российские ученые создали безэкипажный катер для поддержки подводных роботов, биочип для диагностики легочных патологий и получили новые данные о работе человеческого мозга, которые помогут лечить дислексию и речевые нарушения. Также в РФ скоро начнутся испытания вакцины от аллергии на кошек на людях. Илон Маск заявил, что 10 космических кораблей Starship могли бы обеспечить получение тераватта электроэнергии. Эта мощность сравнима со всей электроэнергией, которая вырабатывается сегодня в США. Об этом читайте в рейтинге новостей науки недели, составленном «Известиями».
Безэкипажный катер для поддержки подводных роботов
В МГТУ им. Н.Э. Баумана создали безэкипажный надводный катер, предназначенный для сопровождения подводных роботов. Аппарат может применяться как базовая станция и ретранслятор, а также работать как самостоятельный исследовательский комплекс для изучения акваторий.
— Наша разработка — это главным образом конструктивная платформа. Она представляет собой надводную часть роботизированного комплекса, второй компонент которого погружается в водную среду. В зависимости от поставленных задач оборудование может быть адаптировано для выполнения научно-исследовательских, поисковых, инженерных и других. Пользователи могут выбирать разные режимы, включая дистанционное управление комплексом или автоматическое следование катера за автономным подводным устройством, — рассказал «Известиям» один из разработчиков, инженер-конструктор учебно-научного молодежного центра «Гидронавтика» МГТУ им. Н.Э. Баумана Данил Шакуев.
По его словам, катер сконструирован в виде катамарана с применением композитных материалов. Он спроектирован с учетом противодействия небольшим волнам, ветру и другим факторам, которые могут повлиять на его работу.
Биочип для диагностики легочных патологий
Специалисты кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского университета вместе с коллегами с химического факультета МГУ создали биочип, который позволяет измерять предельно малые концентрации перекиси водорода в выдохе пациента. Это вещество служит маркером окислительного стресса, который развивается при различных легочных патологиях.
Разработку можно использовать для выявления пневмонии, постковидного синдрома, рака легких и многих других болезней. Дополнительные данные, которые можно получить с помощью устройства, позволят медикам назначать больным персонифицированное лечение, как, например, терапия водородом. По мнению экспертов, разработка будет востребована практикующими врачами, так как лежащая в ее основе технология позволяет оценивать важнейшие процессы, протекающие в организме на уровне клеток.
— Перекись водорода — один из маркеров окислительного стресса и позволяет определять состояние активных форм кислорода и антиоксидантной защиты. Окислительный стресс происходит при таких заболеваниях, как пневмония, обострение хронической обструктивной болезни органов дыхания, тромбоэмболия легочной артерии, постковидный синдром, рак легких, и других патологиях. Чип позволяет по-другому выстраивать лечебный алгоритм. То есть назначать средства, которые активно влияют на процесс, — сказал завкафедрой Александр Чучалин.
Вакцина от аллергии на кошек
Команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом ведет разработку вакцины от аллергии на кошек.
«По итогам исследования ученые отобрали два наиболее перспективных варианта конструкции вакцины. Сейчас разработка находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях», — рассказали в пресс-службе университета.
По данным университета, доклиническое тестирование иммуногенности и эффективности проводилось на кроликах. По итогам эксперимента выяснилось, что вакцина вызывает выработку антител, которые блокировали до 85% IgE-опосредованной аллергической реакции на кошачьи аллергены, при этом другие уже существующие препараты показали значительно более слабый эффект. Кроме того, для достижения результата потребовались всего две инъекции новой вакцины вместо 6–15 у существующих препаратов.
По данным университета, разработанная рекомбинантная вакцина от аллергии на кошек лишена недостатков экстрактных вакцин, для которых аллергены выделяют непосредственно из шерсти животного.
Новые данные о работе мозга для лечения дислексии
Ученые Сколтеха и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (ИВНД) РАН экспериментально изучили работу системы быстрой семантической обработки речи. Их исследование показало, что понимание прочитанного приходит уже через 150 миллисекунд, хотя ранее считалось, что это происходит в несколько раз медленнее. Открытие позволит уточнить фундаментальные принципы работы мозга, а также предложить новые методы лечения дислексии и других речевых нарушений, вызванных, например, инсультом.
— Мы нашли несколько отделов мозга, которые отвечают за быструю семантическую обработку. О такой системе говорили и раньше, но мы впервые исследовали ее на материале настоящих текстов с помощью магнитной энцефалографии. Обычно в подобных исследованиях показывают восприятие отдельных слов, а мы использовали реальные тексты сказок. Мы взяли их из различных культур, так как в зависимости от них текст может быть организован по-разному, — сказал научный сотрудник Нейроцентра Сколтеха и ИВНД РАН Гурген Согоян.
На следующем этапе специалисты планируют изучить, как система быстрой семантической обработки речи работает у людей с дислексией.
Маск предложил идею нового применения Starship
Американский миллиардер и руководитель ряда технологических компаний Илон Маск на своей странице в соцсети X написал, что 10 космических кораблей Starship могли бы обеспечить получение тераватта электроэнергии. Эта мощность сравнима со всей электроэнергией, которая вырабатывается сегодня в США.
Предприниматель признался, что размышлял о самом быстром способе получить тераватт энергии для своих дата-центров, когда ему пришла идея использовать Starship в качестве космических солнечных электростанций. Они будут собирать солнечную энергию на орбите, а затем передадут ее на Землю в виде микроволнового излучения, где его преобразуют в электричество.