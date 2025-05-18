Ученое поле: новое применение кораблей Маска и вакцина от аллергии на кошек

Российские ученые создали безэкипажный катер для поддержки подводных роботов, биочип для диагностики легочных патологий и получили новые данные о работе человеческого мозга, которые помогут лечить дислексию и речевые нарушения . Также в РФ скоро начнутся испытания вакцины от аллергии на кошек на людях. Илон Маск заявил, что 10 космических кораблей Starship могли бы обеспечить получение тераватта электроэнергии . Эта мощность сравнима со всей электроэнергией, которая вырабатывается сегодня в США. Об этом читайте в рейтинге новостей науки недели, составленном «Известиями».

Безэкипажный катер для поддержки подводных роботов

В МГТУ им. Н.Э. Баумана создали безэкипажный надводный катер, предназначенный для сопровождения подводных роботов . Аппарат может применяться как базовая станция и ретранслятор, а также работать как самостоятельный исследовательский комплекс для изучения акваторий .

Фото: пресс-служба МГТУ им. Н.Э. Баумана

— Наша разработка — это главным образом конструктивная платформа. Она представляет собой надводную часть роботизированного комплекса, второй компонент которого погружается в водную среду. В зависимости от поставленных задач оборудование может быть адаптировано для выполнения научно-исследовательских, поисковых, инженерных и других . Пользователи могут выбирать разные режимы, включая дистанционное управление комплексом или автоматическое следование катера за автономным подводным устройством , — рассказал «Известиям» один из разработчиков, инженер-конструктор учебно-научного молодежного центра «Гидронавтика» МГТУ им. Н.Э. Баумана Данил Шакуев.

По его словам, катер сконструирован в виде катамарана с применением композитных материалов. Он спроектирован с учетом противодействия небольшим волнам, ветру и другим факторам, которые могут повлиять на его работу .

Биочип для диагностики легочных патологий

Специалисты кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского университета вместе с коллегами с химического факультета МГУ создали биочип, который позволяет измерять предельно малые концентрации перекиси водорода в выдохе пациента . Это вещество служит маркером окислительного стресса, который развивается при различных легочных патологиях .

Фото: TASS/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Разработку можно использовать для выявления пневмонии, постковидного синдрома, рака легких и многих других болезней . Дополнительные данные, которые можно получить с помощью устройства, позволят медикам назначать больным персонифицированное лечение, как, например, терапия водородом . По мнению экспертов, разработка будет востребована практикующими врачами, так как лежащая в ее основе технология позволяет оценивать важнейшие процессы, протекающие в организме на уровне клеток .

— Перекись водорода — один из маркеров окислительного стресса и позволяет определять состояние активных форм кислорода и антиоксидантной защиты . Окислительный стресс происходит при таких заболеваниях, как пневмония, обострение хронической обструктивной болезни органов дыхания, тромбоэмболия легочной артерии, постковидный синдром, рак легких, и других патологиях. Чип позволяет по-другому выстраивать лечебный алгоритм. То есть назначать средства, которые активно влияют на процесс , — сказал завкафедрой Александр Чучалин.

Вакцина от аллергии на кошек

Команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом ведет разработку вакцины от аллергии на кошек .

«По итогам исследования ученые отобрали два наиболее перспективных варианта конструкции вакцины. Сейчас разработка находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях », — рассказали в пресс-службе университета.

Фото: Getty Images/eyesfoto

По данным университета, доклиническое тестирование иммуногенности и эффективности проводилось на кроликах . По итогам эксперимента выяснилось, что вакцина вызывает выработку антител, которые блокировали до 85% IgE-опосредованной аллергической реакции на кошачьи аллергены , при этом другие уже существующие препараты показали значительно более слабый эффект. Кроме того, для достижения результата потребовались всего две инъекции новой вакцины вместо 6–15 у существующих препаратов .

По данным университета, разработанная рекомбинантная вакцина от аллергии на кошек лишена недостатков экстрактных вакцин , для которых аллергены выделяют непосредственно из шерсти животного.

Новые данные о работе мозга для лечения дислексии

Ученые Сколтеха и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (ИВНД) РАН экспериментально изучили работу системы быстрой семантической обработки речи . Их исследование показало, что понимание прочитанного приходит уже через 150 миллисекунд, хотя ранее считалось, что это происходит в несколько раз медленнее . Открытие позволит уточнить фундаментальные принципы работы мозга, а также предложить новые методы лечения дислексии и других речевых нарушений, вызванных, например, инсультом .

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

— Мы нашли несколько отделов мозга, которые отвечают за быструю семантическую обработку. О такой системе говорили и раньше, но мы впервые исследовали ее на материале настоящих текстов с помощью магнитной энцефалографии. Обычно в подобных исследованиях показывают восприятие отдельных слов, а мы использовали реальные тексты сказок. Мы взяли их из различных культур, так как в зависимости от них текст может быть организован по-разному , — сказал научный сотрудник Нейроцентра Сколтеха и ИВНД РАН Гурген Согоян.

На следующем этапе специалисты планируют изучить, как система быстрой семантической обработки речи работает у людей с дислексией .

Маск предложил идею нового применения Starship

Американский миллиардер и руководитель ряда технологических компаний Илон Маск на своей странице в соцсети X написал, что 10 космических кораблей Starship могли бы обеспечить получение тераватта электроэнергии. Эта мощность сравнима со всей электроэнергией, которая вырабатывается сегодня в США .

Фото: TASS/AP/Eric Gay