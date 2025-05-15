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Приборная цитадель: первый российский онкосканер вышел в серийный выпуск

Аппарат безошибочно диагностирует раковые заболевания по гистологическим образцам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В России начал серийно производиться отечественный цифровой сканер для установления онкодиагнозов, сообщили «Известиям» в госкорпорации «Ростех». Раньше такие высокотехнологичные аппараты закупались за границей — российские разработки были, но до серийного выпуска не доходили. Устройство OneCell Scan 3.0 оцифровывает гистологические стекла, проводит разметку кадра, выделяет зоны, требующие особого внимания, и передает данные в компьютерную базу. Далее ИИ позволяет установить точный диагноз. Опрошенные эксперты назвали появление отечественного прибора и его вывод в производство огромной помощью для врачей — такие аппараты необходимы в каждой морфологической лаборатории.

Первый отечественный онкосканер

В России запущен в серийное производство первый отечественный цифровой сканер для точного выявления раковых клеток — аппарат OneCell Scan 3.0, сообщили «Известиям» в госкорпорации «Ростех». Это высокотехнологичное устройство предназначено для цифровизации гистологических и цитологических микропрепаратов — стекол с образцами прооперированных опухолей и биопсий за одну загрузку. Комплекс производит компания «Ванселл», дочернему холдингу «Ростеха» «АИС» принадлежит 25% этой компании.

Сканер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В автоматическом режиме сканер может оцифровывать по 288 стекол.

«OneCell 3.0 способен безошибочно определять раковые клетки. Это поможет врачам ставить точный диагноз, — заявили в госкорпорации. — Создание высокотехнологичного устройства для сканирования микропрепаратов — большой шаг вперед для российской медицины, переходящей к цифровым форматам диагностики».

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Степень локализации сканера составляет 82,6%. Значительная доля комплектующих и программное обеспечение в нем отечественного производства.

Потребность российского рынка в сканерах микропрепаратов оценивается в 1 тыс. устройств. В этом году планируется выпустить 50 штук комплексов.

Онкосканер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В дальнейшем планируем производить до 200 единиц в год. Если потребуется больше, будем производить больше, — сообщили в ГК. — Мощности предприятия «Ростеха» позволяют полностью закрыть потребность и обеспечить медицинские учреждения комплексом OneCell, который включает и сканер, и цифровую телемедицинскую платформу для патологоанатомических лабораторий».

Впервые на публике сканер OneCell Scan 3.0 был продемонстрирован 14 мая на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

Как работает онкосканер

Устройство применяется в медицинских лабораториях и способно обеспечить круглосуточное сканирование с возможностью дозагрузки без остановки процесса, пояснили в «Ростехе».

«Сканер самостоятельно проводит разметку нужного слайда, выделяет зоны интереса и выстраивает кадр автофокуса. После этого слайд с изображением будет передаваться в базу данных на компьютере для последующего анализа с использованием технологий ИИ», — сообщили в госкорпорации.

Выставка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Интегрированный в устройство искусственный интеллект помогает обеспечить максимально быструю и точную диагностику онкологических заболеваний, пояснили там.

«Сканер решает задачу ранней диагностики онкологических заболеваний. Поэтому устройство в первую очередь будет поставляться в государственные онкологические центры», — заявили в «Ростехе».

Кроме того, уже ведутся переговоры о поставках оборудования в клинико-диагностические лаборатории.

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«Это обеспечит широкий охват и высокий уровень достоверности результатов за счет отечественного современного оборудования», — сообщили в госкорпорации.

Устройство превосходит импортные аналоги по ряду показателей.

«Например, OneCell 3.0 определяет зоны сканирования в автоматическом режиме, распознает непригодные стекла и без остановки работы удаляет их в отдельный отсек», — рассказали в «Ростехе». — В 2025 году продукт был удостоен международной премии RedDot Awards 2025 за отличную эргономику. Такой награды нет ни у кого из наших конкурентов в мире».

фото

Этот тип устройств необходим для точной патоморфологической диагностики злокачественных новообразований, поэтому возможность оцифровывать стекла значительно ее облегчает и позволяет использовать телемедицинские технологии, пояснил эксперт рынка НТИ «Хелснет», врач-онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Максим Котов.

Это особенно актуально для регионов, не обладающих квалифицированными патоморфологами онкологического профиля, — сказал он. — Перспективными характеристиками данного устройства является скорость работы, возможность автоматического отбраковывания стекол. Использование ИИ позволяет обратить внимание патоморфолога на определенную зону опухоли и ее характеристики, что помогает избежать ошибок и ускоряет получение диагноза

Телемедицинские технологии

Платформа OneCell, которая вместе со сканером образует телемедицинский комплекс, может осуществлять полный цикл цифровой обработки: от загрузки макро- и микроснимков до составления заключения. В изделие также интегрированы ИИ-алгоритмы, которые позволяют в автоматическом режиме контролировать качество и различные форматы изображения и управлять всей системой.

Программная платформа OneCell внесена в реестр отечественного ПО и зарегистрирована в качестве медицинского изделия с подтвержденной клинической эффективностью и безопасностью. Сейчас более 20% врачей-патоморфологов России используют платформу OneCell в своей ежедневной практике. В частности, с ней работают московские Центры патологоанатомической диагностики, МГМУ им. Сеченова, Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского, а также в лабораториях «Гемотест», De Genie и «Ситилаб». Внедряют платформу и в российских регионах. Общее количество поставленных диагнозов в системе превысило один миллион.

Онкология
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Создание комплексного подхода к оцифровке и управлению гистологическими исследованиями позволит ставить диагнозы, проводить телемедицину и консилиумы, интеллектуально распределить цифровые случаи между врачами без бумажных направлений», — отметили в «Ростехе».

Опрошенные «Известиями» эксперты назвали разработку перспективной. Так, заведующий патологоанатомическим отделением «Медскан Hadassah» Алексей Сидорин отметил, что комплекс решает сразу несколько задач, а именно платформа и вовсе занимает ведущее место в работе специалистов.

— Сочетание высокотехнологичного оборудования, искусственного интеллекта, удобство эксплуатации и поддержки от государства делает эту разработку одним из самых значимых шагов в цифровой трансформации российской медицины, — сказал он. — Улучшается точность и скорость диагностики, снижается нагрузка на врачей, обеспечивается технологический суверенитет страны.

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Хирург-онколог, доктор медицинских наук, академик РАН Игорь Решетов заявил, что попытки автоматизировать и стандартизовать процессы гистологических анализов — тема не новая, но очень актуальная.

Гистология
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В нашей стране был большой задел по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, но они не были реализованы серийным производством, — сказал он. — При этом в каждой морфологической лаборатории должен стоять такой прибор.

Эксперт напомнил, что такие установки покупались за границей, в Европе и США, а в последнее время — в Китае.

Как отметили в «Ростехе», отечественный прибор на 10–15% дешевле иностранных аналогов.

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