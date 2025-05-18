Педагог развеяла мифы о возможности списать на ЕГЭ

С приближением единого государственного экзамена в интернете активизируются мошенники, предлагающие «гарантированные» способы сдать ЕГЭ без усилий. Педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина 18 мая рассказала «Известим», почему все эти предложения — обман и чем может обернуться попытка списать на экзамене.

Педагог развеяла три главных мифа, которые ежегодно вводят в заблуждение выпускников. Первый — о возможности купить настоящие задания ЕГЭ. Она объяснила, что контрольно-измерительные материалы хранятся под строжайшей охраной, печатаются непосредственно перед экзаменом в пунктах проведения и надежно защищены от утечек. Те, кто верит обещаниям мошенников, получают в лучшем случае старые демоверсии, не имеющие ничего общего с реальными экзаменационными заданиями.

Второй распространенный миф, по словам эксперта, — возможность узнать ответы у тех, кто уже сдал экзамен в другом часовом поясе. Эксперт объясняет, что для предотвращения таких ситуаций разрабатываются разные варианты заданий для каждого региона. Даже если кому-то удастся выложить в Сеть свои задания, они окажутся бесполезными для других школьников.

Несостоятельной оказалась и вера в возможность пронести шпаргалки или телефон. Современные пункты проведения экзаменов (ППЭ) оборудованы по последнему слову техники.

«ППЭ оборудованы камерами видеонаблюдения, металлодетекторами и глушителями связи. Организаторы тщательно проверяют каждого участника, а наблюдатели следят за процессом в режиме реального времени. Если попытаться пронести телефон или шпаргалку, велик шанс быть пойманным, и тогда результаты аннулируют», — предупредила Подсухина.

Она обратила внимание на то, что попытки обмана могут повлечь за собой серьезные последствия. Рособрнадзор использует сложную систему проверки работ, выявляющую совпадения в ответах. Все видеозаписи хранятся и при необходимости пересматриваются. В случае обнаружения нарушений результаты аннулируются, а пересдать экзамен можно будет только через год.

Но главная опасность, по словам эксперта, кроется не в административных мерах. Привыкнув искать легкие пути, выпускник оказывается совершенно не готов к учебе в вузе, где списывание быстро раскрывается и может привести к отчислению, отметила Подсухина. Она призывает сосредоточиться на честной подготовке, которая даст не только высокие баллы на ЕГЭ, но и прочные знания для будущей профессии.

Ранее, 28 марта, академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская рассказала «Известиям», как эффективно использовать оставшееся время для подготовки к ЕГЭ и свести стресс к минимуму. По ее словам, в случае, если школьник решил подготовиться за короткий срок в два-три месяца, ему лучше сосредоточиться на каком-то одном предмете, чтобы добиться хорошего результата.