Эксперт дала советы по успешной подготовке к ЕГЭ

До ЕГЭ остается всего несколько месяцев: чем ближе дата экзаменов, тем больше волнение выпускников и родителей. Академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская рассказала «Известиям» 28 марта, как эффективно использовать оставшееся время для подготовки к ЕГЭ и свести стресс к минимуму.

«Несколько месяцев для подготовки к экзамену — не так уж и мало, как может показаться. Этого точно хватит, чтобы вспомнить и структурировать ранее усвоенные знания. Но чтобы подготовиться с нуля, нужно всё же закладывать чуть больше времени, ведь программа экзамена рассчитана на проверку знаний начиная с 5-го класса», — отметила она.

По ее словам, в случае если школьник решил подготовиться за короткий срок в два-три месяца, ему лучше сосредоточиться на каком-то одном предмете, чтобы добиться хорошего результата.

Для того чтобы точно всё успеть, эксперт посоветовала составить расписание: распределить нагрузку по каждой теме на недели, которые остались до экзамена.

«Узнайте заранее, когда вам нужно будет сдавать ЕГЭ по расписанию — например, в этом году основной период сдачи экзаменов начинается 23 мая и даты по предметам уже известны. Затем определитесь, как хотите готовиться: самостоятельно, с репетитором либо и так и так. Составьте расписание на дни недели с учетом всех основных и дополнительных занятий по каждому предмету», — добавила Екушевская.

При планировании самостоятельной работы следует разделить большие темы на тезисы поменьше и для каждого из них написать несколько мелких задач. Эти задачи нужно будет распределить по дням недели.

«И не забудьте отметить часы отдыха! Долго заниматься без перерыва вредно — это только утомит. Также хотя бы один раз в неделю у вас должен быть выходной», — подчеркнула эксперт.

Она рекомендовала использовать диагностику (например, пробные тесты), чтобы выявить слабые места и работать над ними точечно. Следует практиковаться ежедневно: решать один-два варианта ЕГЭ в неделю, разбирая ошибки с преподавателем. Стоит использовать тренажеры: они помогают закрепить материал и привыкнуть к формату экзамена. Корме того, полезно будет следить за экспертами. Например, можно подписаться в соцсетях на преподавателей, которые доступно объясняют сложные темы и делятся лайфхаками.

«Практика — залог успешной сдачи! Решайте много задач: чтобы как следует проработать задачи экзамена, их решение нужно довести до автоматизма. В этом вам помогут пробные варианты ЕГЭ, пошаговые руководства и похожие задачи из сборников — например, открытого банка заданий на сайте ФИПИ. Решайте их регулярно, обязательно закрепляйте на практике тему, которую только что изучили в теории. И сразу разбирайтесь со сложностями, если они возникнут», — посоветовала Екушевская.

По ее мнению, особое внимание стоит уделить таймингу, чтобы научиться укладываться в отведенное время. При этом, чтобы лучше усвоить материал, нужно повторять его через определенные промежутки времени. Она рекомендовала возвращаться к нему раз в три дня.

«Чтобы подготовка к ЕГЭ проходила легче, периодически радуйте себя. Например, за то, что написали очередной пробник на более высокий балл. Это снимет с вас часть эмоционального напряжения и даст понять, что вы сделали еще один успешный шаг на пути к высоким баллам», — подчеркнула она.

Эксперт также посоветовала чередовать учебу и отдых: 45 минут занятий, 15 минут перерыва. Кроме того, стоит использовать готовые конспекты, чтобы сэкономить время на теории.

Вместе с тем не стоит забывать о сне и питании: мозг усваивает информацию во время отдыха. К тому же нужно подключить поддержку: опытные преподаватели помогут распределить нагрузку и дадут мотивацию.

«Важно: не жертвуйте психологическим здоровьем ради учебы. Найдите время для хобби и отдыха, чтобы избежать эмоционального выгорания», — заключила Екушевская.

Ранее, 29 декабря 2024 года, сообщалось, что Минобрнауки РФ установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/26 учебный год. Минимальный балл за экзамен по математике будет составлять 39, а по русскому языку — 42, по физике — 39, по иностранному языку — 30, по литературе — 40, по биологии — 39, по географии — 40, по химии — 39, по обществознанию — 45, по истории — 35, по информатике — 44.