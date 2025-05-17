Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава РФПИ Дмитриев положительно оценил результаты переговоров РФ и Украины
Мир
В Перу при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибло восемь человек
Общество
В Омске осудили местного жителя за изнасилование 25-летней давности
Мир
В «Ансар Аллах» сообщили о планах продолжить удары по аэропорту Тель-Авива
Мир
Южная Корея попросила США отменить пошлины на их товары
Мир
В МИД Венгрии обвинили Еврокомиссию в таможенной войне с США
Мир
Суд на Украине закрыл дело по иску жены Порошенко о разделе имущества
Мир
В Иерусалиме мужчина напал с ножом на полицейского
Мир
Министры в ПНЕ Ливии начали подавать в отставку из-за протестов в Триполи
Мир
Захарова заявила о потере целостности Украины по вине Запада
Армия
Ефрейтор Крылов сбил украинский дрон «Баба-яга» при помощи беспилотника
Мир
Более 65 тыс. жителей Молдавии лишились электроэнергии из-за пожара
Мир
В Госдепе заявили о провале стратегии истощения РФ
Мир
Министр обороны Израиля Кац пригрозил ликвидировать лидера хуситов аль-Хуси
Мир
США планируют сократить количество своих военных в Сирии до 900 человек
Общество
Изъятая у москвича пума успешно адаптировалась к жизни в Московском зоопарке
Мир
В Боливии полиция применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента

Врач дала советы по защите кожи и волос в период солнечной активности

Врач Омарова: наиболее уязвимы к фотостарению обладатели светлого фототипа кожи
0
EN
Фото: Global Look Press/Sina Schuldt/dpa
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Под воздействием ультрафиолета в организме вырабатывается серотонин, который улучшает эмоциональное состояние. Однако избыточное воздействие солнечных лучей может нанести вред здоровью, рассказала «Известиям» врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова 17 мая. Эксперт дала несколько советов по защите кожи и волос в период солнечной активности.

«Недостаточная защита от ультрафиолета может привести к ожогам в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — к преждевременному старению кожи (фотостарению), нарушениям клеточных процессов и даже развитию онкологических заболеваний. Солнечное излучение запускает образование в коже свободных радикалов — активных форм кислорода, повреждающих ДНК клеток. Это нарушает выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, а уже существующие волокна подвергаются фрагментации», — объяснила она.

По ее словам, одним из ярких признаков фотостарения является эластоз — разрушение структуры эластиновых волокон.

Наибольшую уязвимость к фотостарению демонстрируют обладатели светлого фототипа кожи. Однако ключевым фактором остается уровень собственных защитных ресурсов организма — антиоксидантного потенциала, который можно и нужно поддерживать, подчеркнула врач.

Бросило в жар: россиян предупредили об опасном ультрафиолете
Центральные регионы страны подвергнутся сильному УФ-излучению

«К защите кожи от разрушительного действия солнца, нужно подходить комплексно. В первую очередь важно использовать солнцезащитные средства. Используйте средства широкого спектра действия (UVA/UVB) с SPF не ниже 50. Крем наносите за 15–20 минут до выхода на улицу. Обновляйте защиту требуется каждые 90 минут, а также после купания или активного потоотделения», — отметила Омарова.

Она добавила, что перед повторным нанесением крема желательно смыть или снять салфеткой остатки предыдущего слоя. Под солнцезащитный крем следует наносить сыворотку с антиоксидантами, она усилит защиту и нейтрализует свободные радикалы.

«Не менее важно, увлажнение кожи. Для этого используйте легкие флюидные текстуры вместо плотных кремов. Перед SPF-кремом нанесите мист или спрей-тоник — он подготовит кожу и усилит увлажнение. А вот к применению термальной воды под активным солнцем нужно отнестись с осторожностью, капли могут усилить испарение влаги и привлечь солнечные лучи, усиливая сухость кожи», — сказала дерматолог.

Косметолог подчеркнула, что после нахождения на солнце, кожа также нуждается в особом уходе. Для восстановления кожи следует использовать средства с увлажняющим и успокаивающим эффектом: с пантенолом, алоэ вера, бета-глюканом. Для очищения кожи стоит применять мягкие очищающие средства — например, пенки, муссы с увлажняющими компонентами. Также нужно минимизировать использование декоративной косметики: плотные тональные основы могут забивать поры, провоцируя воспаления. Особое внимание следует уделить коже губ, она не имеет полноценного защитного рогового слоя, поэтому легко обгорает и теряет влагу. Для губ нужно использовать бальзам с SPF днем и восстанавливающее средство с трипептидом-29 на ночь.

«В период солнечной активности в заботе нуждаются глаза и волосы. Глаза защищайте солнцезащитными очками с качественными УФ-фильтрами. При необходимости используйте увлажняющие капли. На волосы наносите специальные спреи с УФ-фильтрами и носите головные уборы», — посоветовала Омарова.

Эксперт назвала обезвоживание скрытым врагом кожи. Она посоветовала пить 1,5–2 л воды в день небольшими порциями. Это поддержит межклеточную жидкость, необходимую для нормальной работы фибробластов — клеток, отвечающих за выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. При дефиците влаги кожа становится сухой, тусклой, теряет упругость и становится более восприимчивой к солнцу.

«В жару изменений требует не только уход, но и диета. В этот период будет полезно добавить в рацион помидоры, они богаты ликопином и витамином С, морковь, батат, шпинат — источник каротиноидов, защищающих от свободных радикалов, рыбу, она содержит омега-3 жирные кислоты и астаксантин, поддерживающие защитные функции кожи, а также натуральные йогурты, способствующие улучшению микрофлоры кишечника, что напрямую влияет на состояние кожи», — добавила врач.

Ранее, 7 апреля, ревматолог, эксперт компании Solgar Ильнур Зубаиров перечислил «Известиям» сигналы организма, говорящие о нехватке микроэлементов. По его словам, наличие белых точек на ногтевых пластинах может говорить о недостатке таких витаминов и микроэлементов, как цинк, кальций, йод, витамин А. Кроме того, он объяснил, что симптомы дефицита витамина C включают сухие и секущиеся волосы, усталость, опухшие и болезненные суставы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025