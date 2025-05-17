Врач дала советы по защите кожи и волос в период солнечной активности

Под воздействием ультрафиолета в организме вырабатывается серотонин, который улучшает эмоциональное состояние. Однако избыточное воздействие солнечных лучей может нанести вред здоровью, рассказала «Известиям» врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова 17 мая. Эксперт дала несколько советов по защите кожи и волос в период солнечной активности.

«Недостаточная защита от ультрафиолета может привести к ожогам в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — к преждевременному старению кожи (фотостарению), нарушениям клеточных процессов и даже развитию онкологических заболеваний. Солнечное излучение запускает образование в коже свободных радикалов — активных форм кислорода, повреждающих ДНК клеток. Это нарушает выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, а уже существующие волокна подвергаются фрагментации», — объяснила она.

По ее словам, одним из ярких признаков фотостарения является эластоз — разрушение структуры эластиновых волокон.

Наибольшую уязвимость к фотостарению демонстрируют обладатели светлого фототипа кожи. Однако ключевым фактором остается уровень собственных защитных ресурсов организма — антиоксидантного потенциала, который можно и нужно поддерживать, подчеркнула врач.

«К защите кожи от разрушительного действия солнца, нужно подходить комплексно. В первую очередь важно использовать солнцезащитные средства. Используйте средства широкого спектра действия (UVA/UVB) с SPF не ниже 50. Крем наносите за 15–20 минут до выхода на улицу. Обновляйте защиту требуется каждые 90 минут, а также после купания или активного потоотделения», — отметила Омарова.

Она добавила, что перед повторным нанесением крема желательно смыть или снять салфеткой остатки предыдущего слоя. Под солнцезащитный крем следует наносить сыворотку с антиоксидантами, она усилит защиту и нейтрализует свободные радикалы.

«Не менее важно, увлажнение кожи. Для этого используйте легкие флюидные текстуры вместо плотных кремов. Перед SPF-кремом нанесите мист или спрей-тоник — он подготовит кожу и усилит увлажнение. А вот к применению термальной воды под активным солнцем нужно отнестись с осторожностью, капли могут усилить испарение влаги и привлечь солнечные лучи, усиливая сухость кожи», — сказала дерматолог.

Косметолог подчеркнула, что после нахождения на солнце, кожа также нуждается в особом уходе. Для восстановления кожи следует использовать средства с увлажняющим и успокаивающим эффектом: с пантенолом, алоэ вера, бета-глюканом. Для очищения кожи стоит применять мягкие очищающие средства — например, пенки, муссы с увлажняющими компонентами. Также нужно минимизировать использование декоративной косметики: плотные тональные основы могут забивать поры, провоцируя воспаления. Особое внимание следует уделить коже губ, она не имеет полноценного защитного рогового слоя, поэтому легко обгорает и теряет влагу. Для губ нужно использовать бальзам с SPF днем и восстанавливающее средство с трипептидом-29 на ночь.

«В период солнечной активности в заботе нуждаются глаза и волосы. Глаза защищайте солнцезащитными очками с качественными УФ-фильтрами. При необходимости используйте увлажняющие капли. На волосы наносите специальные спреи с УФ-фильтрами и носите головные уборы», — посоветовала Омарова.

Эксперт назвала обезвоживание скрытым врагом кожи. Она посоветовала пить 1,5–2 л воды в день небольшими порциями. Это поддержит межклеточную жидкость, необходимую для нормальной работы фибробластов — клеток, отвечающих за выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. При дефиците влаги кожа становится сухой, тусклой, теряет упругость и становится более восприимчивой к солнцу.

«В жару изменений требует не только уход, но и диета. В этот период будет полезно добавить в рацион помидоры, они богаты ликопином и витамином С, морковь, батат, шпинат — источник каротиноидов, защищающих от свободных радикалов, рыбу, она содержит омега-3 жирные кислоты и астаксантин, поддерживающие защитные функции кожи, а также натуральные йогурты, способствующие улучшению микрофлоры кишечника, что напрямую влияет на состояние кожи», — добавила врач.

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