Врач перечислил говорящие о нехватке микроэлементов сигналы организма

Тело человека обладает способами подачи сигналов о нехватке основных витаминов и минералов. Например, наличие белых точек на ногтевых пластинах может говорить о недостатке таких витаминов и микроэлементов, как цинк, кальций, йод, витамин А. Об этом и других симптомах нехватки «Известиям» рассказал ревматолог, врач превентивной и интегративной медицины, эксперт компании Solgar Ильнур Зубаиров 7 апреля.

«Щипковый тест — это простой способ проверить дефицит витамина C. Просто ущипните кожу на тыльной стороне ладони и посмотрите, сколько времени потребуется, чтобы она вернулась к своему первоначальному цвету. Если это займет больше времени, чем две секунды, это может быть признаком низкого уровня витамина C. Другие симптомы дефицита витамина C включают сухие и секущиеся волосы, усталость, опухшие и болезненные суставы», — сказал он.

По его словам, жирные кислоты омега-3 важны для здоровья мозга и уменьшения воспаления. Один из способов узнать, достаточно ли омега-3 в организме, — это проверить уровень этих кислот в крови. Низкий уровень EPA (эйкозапентаеновой кислоты) или DHA (докозагексаеновой кислоты) может указывать на дефицит. Кроме того, признаками дефицита могут быть сухая, зудящая кожа и выпадение волос. Так как омега-3 важны для мозговой деятельности, их дефицит может привести к рассеянности, невнимательности, сложностям с запоминанием информации.

«Магний участвует более чем в 300 ферментативных реакциях в организме, что делает его критически важным для общего здоровья. О низком уровне магния могут сигнализировать мышечные спазмы, усталость и слабость, частая раздражительность, нарушение сна. Вы также можете проверить уровень магния в моче, так как высокая экскреция магния с мочой может указывать на дефицит», — объяснил врач.

Эксперт рассказал, что кальций — важный минерал для поддержания прочности костей, поддержки мышечной функции и регулирования нервных импульсов. Дефицит кальция может привести к мышечным спазмам и судорогам, к онемению и покалыванию в руках и ногах, особенно в пальцах рук и ног. Могут появиться усталость и слабость, так как кальций участвует в выработке энергии. Возможны и проблемы с зубами и деснами: кальций необходим для здоровья зубов и десен, а его недостаток может привести к кариесу и заболеваниям десен.

Кроме того, Зубаиров добавил, что витамин D необходим для здоровья костей и иммунной функции. Симптомы его нехватки включают усталость, мышечную слабость и боль в костях, чрезмерное потоотделение.

«Железо необходимо для выработки гемоглобина, белка, который переносит кислород в крови. Низкий уровень железа может вызвать усталость, слабость и бледность кожи, выпадение волос. Частые признаки дефицита железа — заеды в уголках рта, изменение цвета кожи («кофе с молоком»), изменение ногтевых пластин (исчерченность, ломкость, вогнутость). Женщины, особенно во время менструации, подвержены более высокому риску дефицита железа», — подытожил он.

Ранее, 24 марта, врач общей практики Первого клинического медицинского центра Доброграда Надежда Семина рассказала «Известиям», что весной многие люди сталкиваются с авитаминозом. Это состояние характеризуется дефицитом витаминов и минералов, что может привести к различным функциональным нарушениям в организме.