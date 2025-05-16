В России произошло 259 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 259 ДТП, в которых погибли 17 и получили ранения 318 человек. Об этом 15 мая сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием автобусов зафиксировано 12 ДТП, в которых погибших нет, но 15 участникам дорожного движения потребовалась медпомощь. Причиной шести происшествий с автобусами стали нарушения ПДД, допущенные водителями других транспортных средств.

В результате 61 ДТП, 24 из которых произошли на пешеходных переходах и 37 вне зоны их действия, погибших пешеходов нет, при этом 63 пешехода получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 22 ребенка, 15 из которых получили травмы при пересечении проезжей части в непредназначенных для этого местах. При аналогичных обстоятельствах получили телесные повреждения 38 взрослых пешеходов.

Госавтоинспекция призвала родителей проявлять внимание и заботу к детям, которые берут со взрослых пример поведения на дороге. При движении пешком в темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно следует использовать на своей одежде и одежде детей световозвращающие элементы и всегда контролировать их ношение, отметили в ведомстве.

Также в четверг зарегистрировано 49 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых один ребенок погиб, ранения получили 50 юных участников дорожного движения.

ДТП, в котором погиб 12-летний мальчик, произошло в селе Баган Новосибирской области. Подросток управлял мощным электросамокатом, при проезде нерегулируемого перекрестка он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с легковой иномаркой под управлением мужчины, водительское удостоверение которому никогда не выдавалось. В результате ДТП от полученных травм мальчик скончался.

Госавтоинспекция обратила внимание родителей на необходимость строго контролировать и пресекать попытки детей и подростков самостоятельно сесть за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам автомобилей, мопедов и мотоциклов, запретив управление без соответствующего на то права и навыков. Отсутствие контроля за поведением и досугом детей, особенно в вечернее время, зачастую приводит к получению травм или гибели юных участников дорожного движения, подчеркнули в ведомстве.

Госавтоинспекция призвала водителей мототранспорта соблюдать ПДД и требования безопасности. Мотоцикл должен быть зарегистрирован в Госавтоинспекции, у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория или подкатегория и управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и мотозащите.

Перед каждым выездом необходимо проверять техническое состояние мотоцикла, а при движении — выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, всегда учитывать требования разметки, дорожных знаков и сигналов светофора. Особенно осторожными следует быть при проезде перекрестков. Не следует торопиться начинать или продолжать движение при смене сигналов светофора, нужно быть внимательным и контролировать дорожную ситуацию, сбрасывать скорость вплоть до полной остановки транспортного средства при приближении к переходам.

«Автомобилистам, в свою очередь, следует терпимее относиться к двухколесным участникам дорожного движения, регулярно смотреть в зеркала заднего вида и также соблюдать ПДД. Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее в этот день Госавтоинспекция Москвы сообщила, что в столице в связи с проведением спортивных мероприятий будет ограничено движение на Садовом кольце и ряде улиц. Дороги будут перекрыты в разное время с 17 по 19 мая.