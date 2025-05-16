ГАИ Москвы предупредила об ограничениях движения в Москве 17–19 мая

В Москве в связи с проведением спортивных мероприятий будет ограничено движение на Садовом кольце и ряде улиц. Дороги будут закрыты в разное время с 17 по 19 мая, сообщила Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале в 16 мая. В ведомстве призвали водителей выбирать альтернативные маршруты движения.

Так, в ближайшую субботу с полуночи и до 20:00 будет ограничено движение по Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), по Большой Пироговской улице (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и в проезде Девичьего Поля (от улицы Плющихи до Зубовской улицы).

С 06:00 и до окончания мероприятий водители столкнуться с ограничениями на Садовом кольце в обоих направлениях и на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца). А с 13:30 и до окончания мероприятий — на улице Плющиха (от проезда Девичьего Поля до улицы Еланского) и улице Еланского (от улицы Плющихи до Большой Пироговской улицы).

В воскресенье с 10:30 до 16:30 ограничат движение по улице Косыгина (от Ленинского проспекта до Воробьевского шоссе). А в понедельник, 19 мая, с 09:30 до 15:30 — в деревнях Жохово, Починки, Мешково, Маврино и Чернецкое.

Накануне Госавтоинспекция Москвы объявила, что проведет трехдневное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» в столице. Рейд пройдет с 16 по 18 мая.