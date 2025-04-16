Химия и жизнь: россиянина лишили прав из-за принятой таблетки

Прием лекарственных препаратов, в состав которых входят наркотические или психотропные вещества, является основанием для лишения водительских прав. К такому выводу пришел Верховный суд РФ. Чтобы автомобилисты не рисковали, нужен официальный перечень недопустимых для употребления за рулем лекарств, а также соответствующая маркировка таких препаратов, считают эксперты и юристы. Необходимые для этого изменения в законодательстве уже готовятся депутатами Госдумы, выяснили «Известия».

Нашли «запрещенку»

В июле 2023 года столичные автоинспекторы при проверке документов заподозрили, что водитель находится в состоянии опьянения. Об этом, как следует из материалов дела, свидетельствовали неустойчивость его позы и резкое изменение окраски кожных покровов лица. В ходе медицинского освидетельствования в организме был обнаружен кодеин. На этом основании у водителя было установлено состояние опьянения. В итоге мировой суд признал автомобилиста виновным в нарушении п. 2.7 ПДД, и, согласно ч. 1 ст. 12.8 КоАП, лишил его водительского удостоверения на полтора года, а также оштрафовал на 30 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Водитель не согласился с этим решением, сославшись на то, что не употреблял наркотических веществ, а лишь принимал лекарства. Он оспорил решение в районном суде, а затем и во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Однако эти инстанции не приняли его доводы, поэтому он обратился с жалобой в Верховный суд.

В жалобе отказать

Рассмотрев материалы дела, Верховный суд пришел к выводу, что нижестоящие инстанции приняли законное решение и привлекли автомобилиста к ответственности в соответствии с требованиями закона.

«Вещество кодеин включено в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденный постановлением правительства РФ от 30 июня 1998 года №681, <...> оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством. Таким образом, действия [водителя] Гасанова (фамилия изменена. — «Известия») образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ», — говорится в постановлении Верховного суда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В результате ВС РФ оставил в силе решения нижестоящих судебных инстанций и отказал в удовлетворении жалобы.

По закону

С точки зрения закона решение Верховного суда абсолютно верное, отмечает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Согласно КоАП, лишение прав следует за сам факт наличия в анализах водителя наркотических и психотропных средств, независимо от количества, обнаруженного в организме, отмечает он.

— Кодеин входит в перечень наркотических веществ. Соответственно, решение о привлечении водителя к ответственности с формальной точки зрения верное, — заявил «Известиям» адвокат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Другое дело, что доза этого вещества, попавшая в организм водителя, может и не оказывать опьяняющего или одурманивающего эффекта, отмечает Сергей Радько. Однако количественные показатели, которые при алкогольном опьянении учитываются (нетрезвым считается водитель, если содержание этилового спирта превышает 0,16 мг в литре выдыхаемого воздуха), при выявлении наркотического опьянения роли не играют, напоминает юрист.

— Согласно КоАП, лишение прав — за сам факт наличия в анализах водителя наркотических и психотропных средств, независимо от количества, обнаруженного в организме, — отмечает Сергей Радько.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вещества, находящиеся в перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, входят в состав некоторых обезболивающих, антигистаминных и жаропонижающих препаратов, рассказал «Известиям» врач — нарколог-психиатр Александр Ковтун.

— Некоторые из них отпускаются по рецепту, некоторые, например, корвалол, находятся в свободной продаже. Однако содержание в этих лекарствах веществ, влияющих на внимание и реакцию, минимально. При приеме их в дозах, указанных в инструкции, опьяняющего действия на человека такие препараты не оказывают, — пояснил он.

«Кирпич» для лекарств

Проблема лишения прав за употребление тех или иных лекарств достаточно давняя, но по-прежнему остро стоит, считает член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто. Однако долго время она так и остается нерешенной, подчеркивает он.

— Серьезным подспорьем для автомобилистов мог бы стать единый перечень лекарств, после приема которых нельзя управлять транспортом. Это сняло бы многие вопросы, — отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Такой список был подготовлен Минздравом в прошлом году, напомнил председатель комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Однако он носит информационный характер. Чтобы он был обязательным, необходимы изменения в законодательстве, отметил парламентарий в разговоре с «Известиями».

— Мы сейчас работаем над соответствующим поправками, которые позволят Минздраву составить обязательный перечень медицинских препаратов, при приеме которых водителям не разрешается садиться за руль, — рассказал Ярослав Нилов.

Он подчеркнул, что его появление позволит водителям не вчитываться в инструкции к каждому лекарству, чтобы не рисковать правами. Тем более что в этих инструкциях нередко содержатся расплывчатые формулировки: один производитель четко указывает такой запрет, другой ограничивается фразами «не рекомендуется» или «следует воздержаться», отметил депутат.

При этом, признает Ярослав Нилов, сам по себе такой перечень решает проблему с «запрещенными» для автомобилистов лекарствами только наполовину.

— Водитель не фармацевт. Он не должен разбираться, какое лекарство внесено в этот список, а какое — нет, и читать написанные мелким шрифтом инструкции к ним. Мы намерены повторно внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который обязывает наносить на упаковку препарата, после [принятия] которого нельзя управлять автомобилем, четкую и понятную всем маркировку-пиктограмму, — заявил «Известиям» Ярослав Нилов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, на упаковках таких лекарств может появиться изображение знака «кирпич», которое понятно всем водителям. Соответствующий законопроект будет направлен на рассмотрение Госдумы «в ближайшее время», отметил парламентарий.

С учетом «клиники»

Маркировка «запретных» лекарств, безусловно, будет полезна для водителей, позволит им быть более информированными, считает Александр Ковтун. Однако список таких препаратов никогда не будет исчерпывающим, поскольку новые лекарства появляются постоянно, отметил нарколог-психиатр. По его словам, предложенные меры — это борьба со следствием, а не с причиной проблемы.